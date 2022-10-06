Челябинца, мобилизованного через WhatsApp, вернули домой

07 октября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Мобилизованного вернули в Челябинск из Чебаркуля, где он проходил боевое слаживание (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителя Челябинска, который получил повестку через WhatsApp, вернули домой. Как сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, у мужчины имелся ряд причин, из-за которых он не должен был быть призван. «У мужчины обнаружили хронический холецистит, хронический гастрит, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, недостаточность кардии желудка, цервикалгию. Медицинскую комиссию не проводили. Справки о заболеваниях в военкомате не принимали», — сообщил URA.RU Рыжий. Он отметил, что помимо брони по состоянию здоровья, мужчина был забронирован на ЧТПЗ. Предприятие внесло его в список ценных сотрудников, военкомат не должен был его трогать. После вмешательства ОНФ мужчина вернулся домой. Его отправили обратно в Челябинск из военной части в Чебаркуле, где он проходил боевое слаживание. Ранее с помощью Народного фронта домой вернули девять работников Саткинского чугуноплавильного завода. На всех их была оформлена бронь от призыва в рамках частичной мобилизации. Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, затронет около 300 тысяч человек. Все они должны соответствовать требованиям. Спустя неделю с начала мобилизации, президент РФ Владимир Путин дал указание военкоматам исправить ошибки, и вернуть домой ошибочно мобилизованных.

Жителя Челябинска, который получил повестку через WhatsApp, вернули домой. Как сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, у мужчины имелся ряд причин, из-за которых он не должен был быть призван. «У мужчины обнаружили хронический холецистит, хронический гастрит, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, недостаточность кардии желудка, цервикалгию. Медицинскую комиссию не проводили. Справки о заболеваниях в военкомате не принимали», — сообщил URA.RU Рыжий. Он отметил, что помимо брони по состоянию здоровья, мужчина был забронирован на ЧТПЗ. Предприятие внесло его в список ценных сотрудников, военкомат не должен был его трогать. После вмешательства ОНФ мужчина вернулся домой. Его отправили обратно в Челябинск из военной части в Чебаркуле, где он проходил боевое слаживание. Ранее с помощью Народного фронта домой вернули девять работников Саткинского чугуноплавильного завода. На всех их была оформлена бронь от призыва в рамках частичной мобилизации. Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, затронет около 300 тысяч человек. Все они должны соответствовать требованиям. Спустя неделю с начала мобилизации, президент РФ Владимир Путин дал указание военкоматам исправить ошибки, и вернуть домой ошибочно мобилизованных.