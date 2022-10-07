Курсы по тактической медицине открылись в Челябинской области

Жителей региона научат оказывать первую помощь на поле боя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Занятия по тактической медицине организованы в Миассе Челябинской области. Они будут проходить в здании военного комиссариата

«В понедельник и среду (10 и 12 октября) в здании военного комиссариата на Динамовском шоссе, 1, состоится вводное занятие по тактической медицине (оказание первой доврачебной помощи на поле боя). Его могут посетить все желающие старше 22 лет. При себе обязательно иметь паспорт», — сообщили в администрации Миасса.

На занятиях расскажут о том, что должно быть в аптечке у мобилизованных. Медики покажут как накладывать жгут, как эвакуировать раненого.

«Данное мероприятие в настоящее время является очень важным в целях информирования населения и граждан, призванных по мобилизации. Полученные знания, в случае необходимости, помогут спасти раненого товарища», — отмечают власти.

Частичная мобилизация началась в России с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек. По информации военных, план выполнен больше, чем на половину.