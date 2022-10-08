Жители Полевского (Свердловская область) могут поддержать мобилизованных, перечислив деньги для покупки необходимых вещей — спальников, балаклав, теплой одежды. Об этом сообщает администрация Полевского городского округа в официальной группе «ВКонтакте».
«После многочисленных обращений от жителей и предпринимателей принято решение начать собирать денежные средства для закупки теплой одежды, спальников, балаклав, шапок, возможно, оборудования в поддержку военным, мобилизованным из Полевского и других городов. Подробную номенклатуру необходимых вещей и одежды сформирует военный комиссар Полевского Руслан Хаюмов. Он получит данные о потребностях мобилизованных из военного комиссариата Свердловской области», — говорится в сообщении мэрии. К посту прикреплена фотография с реквизитами для перевода.
Также жители Полевского могут лично передать теплые носки и письма для мобилизованных. Принести их можно в редакцию местной газеты по адресу Вершинина,10, кабинет 307.
В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
Реквизиты для банковских переводов
Фото: администрация Полевского городского округа, vk.com
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Жители Полевского (Свердловская область) могут поддержать мобилизованных, перечислив деньги для покупки необходимых вещей — спальников, балаклав, теплой одежды. Об этом сообщает администрация Полевского городского округа в официальной группе «ВКонтакте». «После многочисленных обращений от жителей и предпринимателей принято решение начать собирать денежные средства для закупки теплой одежды, спальников, балаклав, шапок, возможно, оборудования в поддержку военным, мобилизованным из Полевского и других городов. Подробную номенклатуру необходимых вещей и одежды сформирует военный комиссар Полевского Руслан Хаюмов. Он получит данные о потребностях мобилизованных из военного комиссариата Свердловской области», — говорится в сообщении мэрии. К посту прикреплена фотография с реквизитами для перевода. Также жители Полевского могут лично передать теплые носки и письма для мобилизованных. Принести их можно в редакцию местной газеты по адресу Вершинина,10, кабинет 307. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).