08 октября 2022

Глава свердловского города объявил сбор средств для мобилизованных. Видео

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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, мобилизация, мобилизованный
В Полевском запустили сбор денег, чтобы купить мобилизованным мужчинам необходимые вещи (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Жители Полевского (Свердловская область) могут поддержать мобилизованных, перечислив деньги для покупки необходимых вещей — спальников, балаклав, теплой одежды. Об этом сообщает администрация Полевского городского округа в официальной группе «ВКонтакте».

«После многочисленных обращений от жителей и предпринимателей принято решение начать собирать денежные средства для закупки теплой одежды, спальников, балаклав, шапок, возможно, оборудования в поддержку военным, мобилизованным из Полевского и других городов. Подробную номенклатуру необходимых вещей и одежды сформирует военный комиссар Полевского Руслан Хаюмов. Он получит данные о потребностях мобилизованных из военного комиссариата Свердловской области», — говорится в сообщении мэрии. К посту прикреплена фотография с реквизитами для перевода.

Также жители Полевского могут лично передать теплые носки и письма для мобилизованных. Принести их можно в редакцию местной газеты по адресу Вершинина,10, кабинет 307.

В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Реквизиты для банковских переводов
Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Жители Полевского (Свердловская область) могут поддержать мобилизованных, перечислив деньги для покупки необходимых вещей — спальников, балаклав, теплой одежды. Об этом сообщает администрация Полевского городского округа в официальной группе «ВКонтакте». «После многочисленных обращений от жителей и предпринимателей принято решение начать собирать денежные средства для закупки теплой одежды, спальников, балаклав, шапок, возможно, оборудования в поддержку военным, мобилизованным из Полевского и других городов. Подробную номенклатуру необходимых вещей и одежды сформирует военный комиссар Полевского Руслан Хаюмов. Он получит данные о потребностях мобилизованных из военного комиссариата Свердловской области», — говорится в сообщении мэрии. К посту прикреплена фотография с реквизитами для перевода. Также жители Полевского могут лично передать теплые носки и письма для мобилизованных. Принести их можно в редакцию местной газеты по адресу Вершинина,10, кабинет 307. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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