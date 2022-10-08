08 октября 2022

Екатеринбуржец на иномарке сбил 18-летнего мотоциклиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший получил водительские права в мае этого года Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга мужчина за рулем Toyota Corolla сбил 18-летнего мотоциклиста. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Toyota Corolla не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. Мотоциклиста госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной гематомой правого бедра», — рассказал представитель ведомства.

Авария произошла 9 октября на перекрестке улиц Учителей-Вилонова. Пострадавший получил водительские права в мае этого года. «Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и меры безопасности на дороге», -дополнили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее URA.RU сообщало, что в районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии.

Авария произошла в Екатеринбурге на перекрестке улиц Учителей-Вилонова
Фото:
Пострадавшему мотоциклисту 18 лет
Фото:

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В Кировском районе Екатеринбурга мужчина за рулем Toyota Corolla сбил 18-летнего мотоциклиста. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Toyota Corolla не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. Мотоциклиста госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной гематомой правого бедра», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла 9 октября на перекрестке улиц Учителей-Вилонова. Пострадавший получил водительские права в мае этого года. «Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и меры безопасности на дороге», -дополнили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что в районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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