Пострадавший получил водительские права в мае этого годаФото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
В Кировском районе Екатеринбурга мужчина за рулем Toyota Corolla сбил 18-летнего мотоциклиста. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Toyota Corolla не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. Мотоциклиста госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной гематомой правого бедра», — рассказал представитель ведомства.
Авария произошла 9 октября на перекрестке улиц Учителей-Вилонова. Пострадавший получил водительские права в мае этого года. «Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и меры безопасности на дороге», -дополнили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
Ранее URA.RU сообщало, что в районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии.
Авария произошла в Екатеринбурге на перекрестке улиц Учителей-Вилонова
Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
Пострадавшему мотоциклисту 18 лет
Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
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В Кировском районе Екатеринбурга мужчина за рулем Toyota Corolla сбил 18-летнего мотоциклиста. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Toyota Corolla не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. Мотоциклиста госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной гематомой правого бедра», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла 9 октября на перекрестке улиц Учителей-Вилонова. Пострадавший получил водительские права в мае этого года. «Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и меры безопасности на дороге», -дополнили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что в районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии.