09 октября 2022

В Суксуне простились с пермяком, погибшим в спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, похороны, днр, лнр, траур, гвоздики, прощание, сво
В ходе спецоперации погиб Андрей Новожилов Фото:

В Суксунском городском округе (Пермский край) сегодня, 10 октября, простились с Андреем Новожиловым. Он погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в официальном паблике Суксунского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Гвардии рядовой Андрей Викторович Новожилов посмертно награжден орденом Мужества. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная слава и вечная память солдату», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе спецоперации на Украине погиб пермский футболист из Карагая. Максиму Постаногову было 40 лет.

Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, а также ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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В Суксунском городском округе (Пермский край) сегодня, 10 октября, простились с Андреем Новожиловым. Он погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в официальном паблике Суксунского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Гвардии рядовой Андрей Викторович Новожилов посмертно награжден орденом Мужества. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная слава и вечная память солдату», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе спецоперации на Украине погиб пермский футболист из Карагая. Максиму Постаногову было 40 лет. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, а также ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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