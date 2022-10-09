В Суксуне простились с пермяком, погибшим в спецоперации

В Суксунском городском округе (Пермский край) сегодня, 10 октября, простились с Андреем Новожиловым. Он погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в официальном паблике Суксунского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
«Гвардии рядовой Андрей Викторович Новожилов посмертно награжден орденом Мужества. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная слава и вечная память солдату», — указано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что в ходе спецоперации на Украине погиб пермский футболист из Карагая. Максиму Постаногову было 40 лет.
Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, а также ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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