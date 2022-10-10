Пермяка, развращающего малолетних девочек, посадили на 13 лет

Мужчину знакомился с девочками в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермяка, развращающего малолетних девочек, осудили на 13 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему неработающему жителю города Перми. Он признан виновным в совершении восьми преступлений по статье „насильственные действия сексуального характера“, двух преступлений по статье „развратные действия“, а также десяти преступлений, связанных с незаконным созданием и распространением порнографических материалов», — указано в пресс-релизе.

Суд установил, что в 2021 году мужчина в соцсетях знакомился с малолетними девочками. Он входил к ним в доверие, а затем вел с девочками переписку развратного характера. При этом он убеждал их высылать ему откровенные фотографии. Кроме того, он и сам пересылал несовершеннолетним фотографии порнографического содержания. Мужчине дали 13 лет колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяная пермячка совращала подростков на улице и снимала на видео. По словам очевидцев, на место инцидента приезжали сотрудники полиции.