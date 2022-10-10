Мобилизованный свердловчанин рассказал о жизни на фронте. Видео

Мобилизованный свердловчанин с фронта: поддержка местного населения очень бодрит

11 октября 2022 в 07:05 Размер текста - 17 +

Металлург серовского предприятия поделился, что военнослужащим важна поддержка населения Донбасса (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Поддержка мирного населения в новых регионах РФ (Донецкая и Луганская народная республики, а также Херсонская и Запорожская области, — прим. ред.) вдохновляет российских военнослужащих. Когда понимаешь, что защищаешь не только свою семью, но и тех, кто не может за себя постоять — это бодрит, рассказал мобилизованный житель Серова Сергей. «Когда происходит поддержка от мирного местного населения, то конечно, это бодрит. Понимаешь, за что ты здесь — не только за свою семью, но и за тех, кто не может за себя постоять. Ты пришел, чтобы люди были спокойны, чтобы не боялись, что постучится враг и заберет все», — поделился Сергей в видео, опубликованном в telegram-канале «Воины ZOV». Там же он рассказал, что до мобилизации работал на Надеждинском металлургическом заводе в Серове оператором доменного цеха. Повестку ему вручил мастер, мужчина воспринял новость с принятием и с пониманием, что надо помогать. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее корреспондент URA.RU рассказывал, как провожали третью группу мобилизованных в Арамиле.

Поддержка мирного населения в новых регионах РФ (Донецкая и Луганская народная республики, а также Херсонская и Запорожская области, — прим. ред.) вдохновляет российских военнослужащих. Когда понимаешь, что защищаешь не только свою семью, но и тех, кто не может за себя постоять — это бодрит, рассказал мобилизованный житель Серова Сергей. «Когда происходит поддержка от мирного местного населения, то конечно, это бодрит. Понимаешь, за что ты здесь — не только за свою семью, но и за тех, кто не может за себя постоять. Ты пришел, чтобы люди были спокойны, чтобы не боялись, что постучится враг и заберет все», — поделился Сергей в видео, опубликованном в telegram-канале «Воины ZOV». Там же он рассказал, что до мобилизации работал на Надеждинском металлургическом заводе в Серове оператором доменного цеха. Повестку ему вручил мастер, мужчина воспринял новость с принятием и с пониманием, что надо помогать. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее корреспондент URA.RU рассказывал, как провожали третью группу мобилизованных в Арамиле.