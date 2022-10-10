В Ханты-Мансийске мобилизованным бюджетникам выплатят зарплату на месяц вперед

Чиновникам выплатят месячную зарплату следующую за месяцем призыва Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Ханты-Мансийске мобилизованным работникам муниципальных организаций выплатят зарплату за месяц, следующий за месяцем призыва на военную службу. Об этом сообщил мэр города Максим Ряшин.

«Сегодня подписал постановление, согласно которому работникам муниципальных организаций, призванным на военную службу по мобилизации, будет сохранена заработная плата за месяц, следующий за месяцем призыва на военную службу», — написал Ряшин в своем telegram-канале. По словам мэра, сейчас в местах боевого слаживания перед отправкой на фронт находятся 20 сотрудников муниципальных учреждений Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о начале единовременных выплат мобилизованным. Они осуществляются в беззаявительном порядке.

Владимир Путин объявил начало мобилизации 21 сентября. На помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.