Челябинский вуз поддержит студентов, чьи родственники уехали на фронт

ЮУрГУ предоставит ряд льгот студентам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Южно-Уральский госуниверситет в Челябинске окажет поддержку студентам, чьи родственники участвуют в спецоперации на Украине. Помощь будет оказана студентам очного отделения контрактной и бюджетной форм обучения.

«В первую очередь, предусмотрена материальная помощь студентам-очникам контрактной и бюджетной форм обучения в размере до 15 тысяч рублей. Кроме этого, студенты могут выбрать для посещения одно из направлений учебно-спортивного комплекса: бесплатный абонемент в бассейн, тренажерный зал, зал групповых программ. Для студентов, обучающихся на бюджетной основе, предусмотрены путевки в санаторий-профилакторий, а также билеты в театры города», — приводит слова ректора Александра Вагнера пресс-служба университета.

По словам Вагнера, также будет оказана поддержка студентам, проживающим в общежитии. Им будет обеспечено высокоскоростное подключение к интернету. Все меры поддержки носят заявительный характер.

Ранее Снежинский физико-технический институт (НИЯУ МИФИ) решил бесплатно обучить студентов, чьи родители попали под частичную мобилизацию и отправились на фронт. Также для детей мобилизованных жителей города вуз предлагает курсы в физико-технической школе института для подготовки к ЕГЭ.