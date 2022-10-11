В Екатеринбурге пропал 82-летний пенсионер. Фото

11 октября 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Последний раз пропавшего мужчину видели 11 октября (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищет пропавшего 82-летнего Бориса Изможерова. Об этом сообщили поисковики на официальном сайте. «Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. В момент пропажи был одет в коричневую куртку, темные штаны, на голове была фиолетовая кепка», — рассказали поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт». Пенсионер вышел из дома и не вернулся 11 октября. Если вы видели Бориса или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56. Пенсионер вышел из дома и не вернулся Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищет пропавшего 82-летнего Бориса Изможерова. Об этом сообщили поисковики на официальном сайте. «Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. В момент пропажи был одет в коричневую куртку, темные штаны, на голове была фиолетовая кепка», — рассказали поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт». Пенсионер вышел из дома и не вернулся 11 октября. Если вы видели Бориса или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56.