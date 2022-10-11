Последний раз пропавшего мужчину видели 11 октября (архивное фото)
В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищет пропавшего 82-летнего Бориса Изможерова. Об этом сообщили поисковики на официальном сайте.
«Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. В момент пропажи был одет в коричневую куртку, темные штаны, на голове была фиолетовая кепка», — рассказали поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт».
Пенсионер вышел из дома и не вернулся 11 октября. Если вы видели Бориса или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56.
Пенсионер вышел из дома и не вернулся
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