Свердловский театр возобновит работу после смерти двух актеров в ДТП. Фото

Краснотурьинский театр кукол возобновит работу после аварии, которая привела к гибели двух актеров

12 октября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Театр кукол в Краснотурьинске вернется к работе 15 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Театр кукол в Краснотурьинске (Свердловская область) возобновит работу 15 октября. Ранее театр был временно закрыт из-за смерти двух актрис в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краснотурьинского театра кукол. «Театр возвращается к работе со зрителями 15 октября. Памятью о Кристине и Юлии (погибшие в ДТП актрисы — прим. ред.) будут спектакли из репертуара театра, которые продолжат удивлять и радовать еще не одно поколение наших зрителей», — сообщают в официальной группе краснотурьинского театра кукол в соцсети «ВКонтакте». Автобус с актерами попал в аварию 2 октября, группа возвращалась с гастролей из Первоуральска. Столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В результате ДТП погибли 37-летняя и 25-летняя женщины и пострадал 21-летний актер. Ранее URA.RU публиковало видео с места аварии автобуса с актерами на трассе Екатеринбург-Серов. Также агентство рассказывало, что прокуратура Свердловской области взяла на контроль доследственную проверку обстоятельств ДТП. Афиша краснотурьинского театра кукол Фото: сообщество «Краснотурьинский театр кукол» в соцсети «ВКонтакте»

Театр кукол в Краснотурьинске (Свердловская область) возобновит работу 15 октября. Ранее театр был временно закрыт из-за смерти двух актрис в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краснотурьинского театра кукол. «Театр возвращается к работе со зрителями 15 октября. Памятью о Кристине и Юлии (погибшие в ДТП актрисы — прим. ред.) будут спектакли из репертуара театра, которые продолжат удивлять и радовать еще не одно поколение наших зрителей», — сообщают в официальной группе краснотурьинского театра кукол в соцсети «ВКонтакте». Автобус с актерами попал в аварию 2 октября, группа возвращалась с гастролей из Первоуральска. Столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В результате ДТП погибли 37-летняя и 25-летняя женщины и пострадал 21-летний актер. Ранее URA.RU публиковало видео с места аварии автобуса с актерами на трассе Екатеринбург-Серов. Также агентство рассказывало, что прокуратура Свердловской области взяла на контроль доследственную проверку обстоятельств ДТП.