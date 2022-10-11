11 октября 2022

Свердловский театр возобновит работу после смерти двух актеров в ДТП. Фото

Краснотурьинский театр кукол возобновит работу после аварии, которая привела к гибели двух актеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Челябинский театр кукол. Вчера. Сегодня. Завтра» в областной публичной библиотеке. Челябинск, театр кукол, ольга ивановна, куклы театральные
Театр кукол в Краснотурьинске вернется к работе 15 октября Фото:

Театр кукол в Краснотурьинске (Свердловская область) возобновит работу 15 октября. Ранее театр был временно закрыт из-за смерти двух актрис в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краснотурьинского театра кукол.

«Театр возвращается к работе со зрителями 15 октября. Памятью о Кристине и Юлии (погибшие в ДТП актрисы — прим. ред.) будут спектакли из репертуара театра, которые продолжат удивлять и радовать еще не одно поколение наших зрителей», — сообщают в официальной группе краснотурьинского театра кукол в соцсети «ВКонтакте».

Автобус с актерами попал в аварию 2 октября, группа возвращалась с гастролей из Первоуральска. Столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В результате ДТП погибли 37-летняя и 25-летняя женщины и пострадал 21-летний актер.

Ранее URA.RU публиковало видео с места аварии автобуса с актерами на трассе Екатеринбург-Серов. Также агентство рассказывало, что прокуратура Свердловской области взяла на контроль доследственную проверку обстоятельств ДТП.

Афиша краснотурьинского театра кукол
Фото:

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Театр кукол в Краснотурьинске (Свердловская область) возобновит работу 15 октября. Ранее театр был временно закрыт из-за смерти двух актрис в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краснотурьинского театра кукол. «Театр возвращается к работе со зрителями 15 октября. Памятью о Кристине и Юлии (погибшие в ДТП актрисы — прим. ред.) будут спектакли из репертуара театра, которые продолжат удивлять и радовать еще не одно поколение наших зрителей», — сообщают в официальной группе краснотурьинского театра кукол в соцсети «ВКонтакте». Автобус с актерами попал в аварию 2 октября, группа возвращалась с гастролей из Первоуральска. Столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В результате ДТП погибли 37-летняя и 25-летняя женщины и пострадал 21-летний актер. Ранее URA.RU публиковало видео с места аварии автобуса с актерами на трассе Екатеринбург-Серов. Также агентство рассказывало, что прокуратура Свердловской области взяла на контроль доследственную проверку обстоятельств ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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