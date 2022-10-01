Прокуратура взяла на контроль дело о гибели свердловских актрис

02 октября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Прокуроры будут следить, как идет доследственная проверка по делу о ДТП с участием актеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку, которую начали после аварии с участием автобуса, перевозившего актеров краснотурьинского Театра кукол (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратура в telegram-канале. «Прокуратура Новолялинского района взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с гибелью в ДТП актеров Театра кукол города Краснотурьинска. По имеющейся информации, около 11 часов вечера 1 октября произошло ДТП на 289-м километре трассы Екатеринбург — Серов в Новолялинском районе с участием пассажирского автобуса ПАЗ и грузовика МАН», — говорится в сообщении прокуратуры. В аварии погибли 25-летняя и 37-летняя актрисы театра, еще один актер находится в больнице. Коллега пострадавших рассказал, что водитель автобуса попытался избежать столкновения и вырулил вбок, в итоге удар пришелся на заднюю часть, где сидели актрисы.

Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку, которую начали после аварии с участием автобуса, перевозившего актеров краснотурьинского Театра кукол (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратура в telegram-канале. «Прокуратура Новолялинского района взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с гибелью в ДТП актеров Театра кукол города Краснотурьинска. По имеющейся информации, около 11 часов вечера 1 октября произошло ДТП на 289-м километре трассы Екатеринбург — Серов в Новолялинском районе с участием пассажирского автобуса ПАЗ и грузовика МАН», — говорится в сообщении прокуратуры. В аварии погибли 25-летняя и 37-летняя актрисы театра, еще один актер находится в больнице. Коллега пострадавших рассказал, что водитель автобуса попытался избежать столкновения и вырулил вбок, в итоге удар пришелся на заднюю часть, где сидели актрисы.