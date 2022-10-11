Большой ремонт на Плотинке сдадут раньше срока, но у властей Екатеринбурга появилась проблема. Фото

12 октября 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Исторический сквер был закрыт на ремонт в июле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подрядчик мэрии Екатеринбурга — ООО «Лев» — завершит большой ремонт Исторического сквера раньше срока, к 20 октября (дедлайн по контракту — 15 ноября). Об этом проинформировали мэра Алексея Орлова во время его визита на объект, передает корреспондент URA.RU. «Еще неделю», — сказал представитель компании в ответ на вопрос градоначальника, когда сдадут объект. И тут же проинформировал Орлова о проблеме: небольшой участок, у каменного моста на ул. Малышева, в контракт не попал, а выполнить его сверх заложенных объемов невозможно — лимиты давно исчерпаны. Решено выделить этот клочок в отдельный лот и разыграть тендер. «Срок исполнения до апреля [2023-го] придется ставить», — сказал вице-мэр Алексей Бубнов. Орлов согласился. «Да мы к концу года успеем», — уточнили корреспонденту в ООО «Лев». Исторический сквер был закрыт с июля. В контракт на 150 миллионов рублей включает в себя замену плитки, ремонт тротуаров, ремонт и замену бордюров, а также устройство недостающих, выравнивание и замену люков, укладку рулонного газона на месте существующего, замену скамеек и урн, ремонт лестниц и подпорных стен. В сквере поменяли плитку, заменили разбитые бордюры и уложили рулонный газон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участок, не вошедший в контракт, подрядчик обещает отремонтировать к концу года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подрядчик мэрии Екатеринбурга — ООО «Лев» — завершит большой ремонт Исторического сквера раньше срока, к 20 октября (дедлайн по контракту — 15 ноября). Об этом проинформировали мэра Алексея Орлова во время его визита на объект, передает корреспондент URA.RU. «Еще неделю», — сказал представитель компании в ответ на вопрос градоначальника, когда сдадут объект. И тут же проинформировал Орлова о проблеме: небольшой участок, у каменного моста на ул. Малышева, в контракт не попал, а выполнить его сверх заложенных объемов невозможно — лимиты давно исчерпаны. Решено выделить этот клочок в отдельный лот и разыграть тендер. «Срок исполнения до апреля [2023-го] придется ставить», — сказал вице-мэр Алексей Бубнов. Орлов согласился. «Да мы к концу года успеем», — уточнили корреспонденту в ООО «Лев». Исторический сквер был закрыт с июля. В контракт на 150 миллионов рублей включает в себя замену плитки, ремонт тротуаров, ремонт и замену бордюров, а также устройство недостающих, выравнивание и замену люков, укладку рулонного газона на месте существующего, замену скамеек и урн, ремонт лестниц и подпорных стен.