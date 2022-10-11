Депутат Думы ХМАО предложил запретить найм пенсионеров для охраны школ

12 октября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Мера связана с возрастающими опасностями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде предложил прокурору Югры Евгению Ботвинкину исключить из школьной охраны пожилых людей и людей, не имеющих достаточной физической подготовки. Об этом URA.RU узнало из официального письма депутата прокурору. «В последнее время в ходе встреч с избирателями, жители города выражают беспокойство о качестве охранных услуг частными охранными предприятиями. Например, охрану школ осуществляют или пожилые люди или люди, не имеющие достаточной физической подготовки для работы в качестве частного охранника. В целях предотвращения террористических актов прошу Вас провести комплексную проверку частных охранных предприятий», — говорится в письме депутата.



Народный представитель считает, что прокурорская проверка поможет усилить охрану не только школ, но и детских садов и больниц на фоне нарастающих террористических угроз. «У меня лично никаких претензий к бабушкам нет, просто я считаю, что школу должны охранять люди, имеющие достаточную физическую подготовку для работы в качестве частного охранника», — пояснил свою позицию Халид Таги-заде в разговоре с корреспондентом URA.RU. В окружной прокуратуре инициативу парламентария пока не комментируют.



Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО школьников учат баррикадировать двери партами. В Нижневартовске прошли учебные тренировки, в которых школьников учили прятаться от террористов. Таким образом, детей учат правильно реагировать в случае вооруженного нападения на школу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде предложил прокурору Югры Евгению Ботвинкину исключить из школьной охраны пожилых людей и людей, не имеющих достаточной физической подготовки. Об этом URA.RU узнало из официального письма депутата прокурору. «В последнее время в ходе встреч с избирателями, жители города выражают беспокойство о качестве охранных услуг частными охранными предприятиями. Например, охрану школ осуществляют или пожилые люди или люди, не имеющие достаточной физической подготовки для работы в качестве частного охранника. В целях предотвращения террористических актов прошу Вас провести комплексную проверку частных охранных предприятий», — говорится в письме депутата. Народный представитель считает, что прокурорская проверка поможет усилить охрану не только школ, но и детских садов и больниц на фоне нарастающих террористических угроз. «У меня лично никаких претензий к бабушкам нет, просто я считаю, что школу должны охранять люди, имеющие достаточную физическую подготовку для работы в качестве частного охранника», — пояснил свою позицию Халид Таги-заде в разговоре с корреспондентом URA.RU. В окружной прокуратуре инициативу парламентария пока не комментируют. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО школьников учат баррикадировать двери партами. В Нижневартовске прошли учебные тренировки, в которых школьников учили прятаться от террористов. Таким образом, детей учат правильно реагировать в случае вооруженного нападения на школу.