11 октября 2022

Депутат Думы ХМАО предложил запретить найм пенсионеров для охраны школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Мера связана с возрастающими опасностями Фото:

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде предложил прокурору Югры Евгению Ботвинкину исключить из школьной охраны пожилых людей и людей, не имеющих достаточной физической подготовки. Об этом URA.RU узнало из официального письма депутата прокурору.

«В последнее время в ходе встреч с избирателями, жители города выражают беспокойство о качестве охранных услуг частными охранными предприятиями. Например, охрану школ осуществляют или пожилые люди или люди, не имеющие достаточной физической подготовки для работы в качестве частного охранника. В целях предотвращения террористических актов прошу Вас провести комплексную проверку частных охранных предприятий», — говорится в письме депутата.

Народный представитель считает, что прокурорская проверка поможет усилить охрану не только школ, но и детских садов и больниц на фоне нарастающих террористических угроз. «У меня лично никаких претензий к бабушкам нет, просто я считаю, что школу должны охранять люди, имеющие достаточную физическую подготовку для работы в качестве частного охранника», — пояснил свою позицию Халид Таги-заде в разговоре с корреспондентом URA.RU. В окружной прокуратуре инициативу парламентария пока не комментируют.

Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО школьников учат баррикадировать двери партами. В Нижневартовске прошли учебные тренировки, в которых школьников учили прятаться от террористов. Таким образом, детей учат правильно реагировать в случае вооруженного нападения на школу.

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Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде предложил прокурору Югры Евгению Ботвинкину исключить из школьной охраны пожилых людей и людей, не имеющих достаточной физической подготовки. Об этом URA.RU узнало из официального письма депутата прокурору. «В последнее время в ходе встреч с избирателями, жители города выражают беспокойство о качестве охранных услуг частными охранными предприятиями. Например, охрану школ осуществляют или пожилые люди или люди, не имеющие достаточной физической подготовки для работы в качестве частного охранника. В целях предотвращения террористических актов прошу Вас провести комплексную проверку частных охранных предприятий», — говорится в письме депутата. Народный представитель считает, что прокурорская проверка поможет усилить охрану не только школ, но и детских садов и больниц на фоне нарастающих террористических угроз. «У меня лично никаких претензий к бабушкам нет, просто я считаю, что школу должны охранять люди, имеющие достаточную физическую подготовку для работы в качестве частного охранника», — пояснил свою позицию Халид Таги-заде в разговоре с корреспондентом URA.RU. В окружной прокуратуре инициативу парламентария пока не комментируют. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО школьников учат баррикадировать двери партами. В Нижневартовске прошли учебные тренировки, в которых школьников учили прятаться от террористов. Таким образом, детей учат правильно реагировать в случае вооруженного нападения на школу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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