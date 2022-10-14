В Екатеринбурге на Эльмаше 15 октября из окна дома на Старых Большевиков, 3 выпала женщина. Очевидцы сообщают, что женщина погибла на месте.
«На Старых Большевиков из окна выпала женщина. Упала на козырек рядом с магазином „Красное&Белое“. Никаких признаков жизни не подает», — приводит слова очевидцев сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы добавляют, что на месте работают бригада скорой помощи и ППС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.
Ранее агентство писало о двухлетней девочке, которая 2 сентября выпала из окна дома на Шефской. По словам источника URA.RU, ребенок погиб на месте.
По словам очевидцев, женщина погибла на месте
Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»
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В Екатеринбурге на Эльмаше 15 октября из окна дома на Старых Большевиков, 3 выпала женщина. Очевидцы сообщают, что женщина погибла на месте. «На Старых Большевиков из окна выпала женщина. Упала на козырек рядом с магазином „Красное&Белое“. Никаких признаков жизни не подает», — приводит слова очевидцев сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы добавляют, что на месте работают бригада скорой помощи и ППС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее агентство писало о двухлетней девочке, которая 2 сентября выпала из окна дома на Шефской. По словам источника URA.RU, ребенок погиб на месте.