В Екатеринбурге на Эльмаше из окна выпала женщина. Фото

15 октября 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Женщину обнаружили возле дома на Старых Большевиков, 3 (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на Эльмаше 15 октября из окна дома на Старых Большевиков, 3 выпала женщина. Очевидцы сообщают, что женщина погибла на месте. «На Старых Большевиков из окна выпала женщина. Упала на козырек рядом с магазином „Красное&Белое“. Никаких признаков жизни не подает», — приводит слова очевидцев сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы добавляют, что на месте работают бригада скорой помощи и ППС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее агентство писало о двухлетней девочке, которая 2 сентября выпала из окна дома на Шефской. По словам источника URA.RU, ребенок погиб на месте. По словам очевидцев, женщина погибла на месте Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге на Эльмаше 15 октября из окна дома на Старых Большевиков, 3 выпала женщина. Очевидцы сообщают, что женщина погибла на месте. «На Старых Большевиков из окна выпала женщина. Упала на козырек рядом с магазином „Красное&Белое“. Никаких признаков жизни не подает», — приводит слова очевидцев сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы добавляют, что на месте работают бригада скорой помощи и ППС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее агентство писало о двухлетней девочке, которая 2 сентября выпала из окна дома на Шефской. По словам источника URA.RU, ребенок погиб на месте.