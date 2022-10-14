14 октября 2022

В Екатеринбурге на Эльмаше из окна выпала женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Минусинска. Красноярский край, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, панельный дом, панелька
Женщину обнаружили возле дома на Старых Большевиков, 3 (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на Эльмаше 15 октября из окна дома на Старых Большевиков, 3 выпала женщина. Очевидцы сообщают, что женщина погибла на месте.

«На Старых Большевиков из окна выпала женщина. Упала на козырек рядом с магазином „Красное&Белое“. Никаких признаков жизни не подает», — приводит слова очевидцев сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавляют, что на месте работают бригада скорой помощи и ППС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

Ранее агентство писало о двухлетней девочке, которая 2 сентября выпала из окна дома на Шефской. По словам источника URA.RU, ребенок погиб на месте.

По словам очевидцев, женщина погибла на месте
Фото:

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В Екатеринбурге на Эльмаше 15 октября из окна дома на Старых Большевиков, 3 выпала женщина. Очевидцы сообщают, что женщина погибла на месте. «На Старых Большевиков из окна выпала женщина. Упала на козырек рядом с магазином „Красное&Белое“. Никаких признаков жизни не подает», — приводит слова очевидцев сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы добавляют, что на месте работают бригада скорой помощи и ППС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее агентство писало о двухлетней девочке, которая 2 сентября выпала из окна дома на Шефской. По словам источника URA.RU, ребенок погиб на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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