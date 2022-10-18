Председатель свердловского заксо Людмила Бабушкина посетила мобилизованных в Елани

Людмила Бабушкина посетила мобилизованных в Елани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина посетила Елань, где мобилизованные с Урала, из Сибири и Поволжья проходят подготовку. По словам Бабушкиной, настрой у солдат боевой. Об этом председатель, депутат регионального законодательного собрания написала в своем telegram-канале.

«В Елани проходят подготовку мобилизованные с Урала, из Сибири и Поволжья. Поговорила с ними. Настрой у всех хороший, боевой. Это подтверждает и психолог. В палатках есть все необходимое. Быт устроен. Ребята сами хотят жить комфортно, поэтому тоже подключаются к созданию необходимых им условий. Организован клуб с кинотеатром, где проводятся концерты и киносеансы. Там же можно переговорить с психологом. Развернута палатка полевого храма, приезжает священник», — написала Бабушкина.

По словам спикера заксо, кормят солдат три раза в день. «Даже для именинников есть стол. Можно собрать ребят, попить чай и пообщаться. Кстати, в Елани делают свой хлеб в полевой пекарне. Очень ароматный и вкусный», — отметила она.

«Привезли с депутатами шерстяные одеяла, спальные мешки для мобилизованных и материальную поддержку. Средства собрали депутаты и аппарат Заксобрания — для оперативного решения приоритетных вопросов учебного центра. Я и депутаты Заксобрания всегда на связи. Командир обратился с рядом вопросов. Решим их в самое ближайшее время», — резюмировала Бабушкина в своем сообщении.

Ранее агентство писало, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев лично посетил Еланский гарнизон, куда направляют мобилизованных жителей Свердловской области.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Однако свердловский военком Чирков допускал, что служащие без боевого опыта тоже могут быть призваны в дальнейшем.

Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной