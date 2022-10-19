19 октября 2022

В Челябинской области многодетный отец пошел на фронт вместе с братом

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Отправка мобилизованных. Тюмень , толпа, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных
Мужчина заявил, что он не может оставить брата одного при выполнении спецоперации Фото:
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Мобилизация в России

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) мужчина, будучи отцом четырех детей, пошел служить добровольцем на фронт вместе с родным братом. Об этом 20 октября сообщила руководитель областной приемной партии «ЕР» Марина Поддубная.

«В Верхнем Уфалее мужчина, будучи отцом четырех детей, пошел служить вместе с братом. Он сказал, что не может оставить брата одного на фронте», — рассказала Поддубная на пресс-конференции «Гранада Пресс», посвященной деятельности волонтерских центров в условиях частичной мобилизации.

Поддубная отметила, что в региональном Центре поддержки мобилизованных подобные семьи полностью берутся под патронаж и им помогаю решать все бытовые вопросы. С момента работы центра к ним поступило 316 обращений от жителей региона.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

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В Верхнем Уфалее (Челябинская область) мужчина, будучи отцом четырех детей, пошел служить добровольцем на фронт вместе с родным братом. Об этом 20 октября сообщила руководитель областной приемной партии «ЕР» Марина Поддубная. «В Верхнем Уфалее мужчина, будучи отцом четырех детей, пошел служить вместе с братом. Он сказал, что не может оставить брата одного на фронте», — рассказала Поддубная на пресс-конференции «Гранада Пресс», посвященной деятельности волонтерских центров в условиях частичной мобилизации. Поддубная отметила, что в региональном Центре поддержки мобилизованных подобные семьи полностью берутся под патронаж и им помогаю решать все бытовые вопросы. С момента работы центра к ним поступило 316 обращений от жителей региона. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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