Москва пообещала «сделать все», чтобы вернуть арестованного США сына красноярского губернатора

21 октября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, для освобождения Усса будет делаться все возможное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дипломатические представительства РФ сделают все возможное для защиты интересов и освобождения сына губернатора Красноярского края Артема Усса, ранее задержанного США по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, наши дипломатические представительства будут принимать участие в защите интересов гражданина РФ. Обязательная практика. Будет делаться все, что возможно. Разумеется, мы против и осуждаем подобную практику, подобных арестов российских граждан», — цитирует пресс-секретаря президента РФ корреспондент URA.RU. Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, есть ли, по мнению Кремля, в аресте Усса политическая подоплека, и следят ли власти за его судьбой. 20 октября сын красноярского губернатора Артем Усс был арестован в Италии по требованию США. США обвиняют его в уклонении от санкций и отмывании денег. На данный момент Усс ждет экстрадиции в США.

Дипломатические представительства РФ сделают все возможное для защиты интересов и освобождения сына губернатора Красноярского края Артема Усса, ранее задержанного США по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, наши дипломатические представительства будут принимать участие в защите интересов гражданина РФ. Обязательная практика. Будет делаться все, что возможно. Разумеется, мы против и осуждаем подобную практику, подобных арестов российских граждан», — цитирует пресс-секретаря президента РФ корреспондент URA.RU. Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, есть ли, по мнению Кремля, в аресте Усса политическая подоплека, и следят ли власти за его судьбой. 20 октября сын красноярского губернатора Артем Усс был арестован в Италии по требованию США. США обвиняют его в уклонении от санкций и отмывании денег. На данный момент Усс ждет экстрадиции в США.