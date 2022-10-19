Сына российского губернатора арестовали в Италии по требованию США

Вашингтон обвинил сына губернатора Красноярского края и еще четырех россиян в уклонении от санкций

20 октября 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

США обвинили пять россиян в обходе санкций и отмывании денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщило американское министерство юстиции. «Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Они проходят экстрадиционные процедуры», — пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского ведомства. Уточняется, что обвинение также предъявлено Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Вместе с ними обвиняемыми по делу проходит два нефтетрейдера — Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Они, по версии следствия, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с компанией PDVSA из Венесуэлы. Ранее Вашингтон предъявил обвинение российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы в США в случае признания его виновным в нарушении санкций. Страны Запада ввели жесткие санкции против граждан России с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщило американское министерство юстиции. «Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Они проходят экстрадиционные процедуры», — пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского ведомства. Уточняется, что обвинение также предъявлено Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Вместе с ними обвиняемыми по делу проходит два нефтетрейдера — Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Они, по версии следствия, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с компанией PDVSA из Венесуэлы. Ранее Вашингтон предъявил обвинение российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы в США в случае признания его виновным в нарушении санкций. Страны Запада ввели жесткие санкции против граждан России с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.