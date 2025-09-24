Массовые задержки и отмены авиарейсов 24 сентября: ситуация на данный момент

Утром 24 сентября в крупнейших аэропортах России снова фиксируются массовые задержки и отмены рейсов. Десятки самолетов не смогли вылететь и приземлиться вовремя. Нарушения коснулись как внутренних перелетов, так и международных направлений. По данным онлайн-табло, пассажиры в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково и других аэропортах столкнулись с долгими ожиданиями — часть рейсов перенесена на несколько часов, часть отменена полностью.
Где задерживаются рейсы 24 сентября (на 9:00 мск)
Москва, Шереметьево
На 8:00 по московскому времени в аэропорту Шереметьево задержаны 13 рейсов, отменены 5–7 рейсов. По направлениям задержки коснулись в основном рейсов в Геленджик, Казань, Волгоград, Сочи, Москву, Самару, Геленджик, Владивосток и другие города. Часть задержек составляет несколько часов.
Москва, Домодедово
По состоянию на утро 24 сентября в аэропорту Домодедово ситуация в целом остается штатной. Задержаны вылеты в Дубай, Геленджик, Сочи. Отменен рейс в Наманган. В целом задержки по вылетам незначительные, в пределах нескольких часов.
По прилетам ситуация более напряженная. Задержаны рейсы из городов и направлений: Сочи, Новосибирск, Тайюань, Иркутск, Братск, Бишкек, Ош, Екатеринбург, Улан-Удэ, Куляб, Манама, Барнаул, Ижевск, Омск, Дубай, Абу-Даби, Тель-Авив. Отменен рейс в Ереван. Часть задержек составляет несколько часов, но в целом они носят умеренный характер.
Москва, Внуково
По состоянию на утро 24 сентября в аэропорту зафиксированы отмены и задержки нескольких рейсов. Это что касается вылетов: отменены рейсы в Ереван, Ульяновск и Ташкент, задержаны рейсы в Монастир, два рейса в Анталью, два рейса в Стамбул, а также рейсы в Усинск, Самарканд, Сочи, Нарьян-мар и Шарм-эль-Шейх. Часть задержек составляет несколько часов, однако в целом ситуация остается не критической.
Что касается прилетов, то здесь ситуация куда напряженнее: отменен рейс из Ульяновска, а также рейс Ереван-Анталья. Под задержки попали как международные направления, так и внутренние. Среди них рейсы из Стамбула, Самарканда, несколько рейсов из Антальи, а также Саратов, Минск и другие города. Всего по прилетам зафиксировано 47 задержек.
Самара, аэропорт Курумуч
По состоянию на утро 24 сентября в аэропорту фиксируются задержки и отмены нескольких рейсов, при этом ситуация выглядит спокойнее, чем накануне. По вылетам задержаны рейсы в Минеральные Воды, три рейса в Москву, а также рейсы в Екатеринбург, Нижневартовск и Анталью. Отменен рейс в Москву.
Что касается прилетов, то здесь задержаны рейсы из Еревана, два рейса из Антальи, рейсы из Минеральных Вод, два рейса из Москвы, а также из Нижневартовска. Один из московских рейсов отменен. В ряде случаев задержки достигают до восьми часов, но часть из них остается в пределах штатных.
Санкт-Петербург, Пулково
По состоянию на утро 24 сентября в аэропорту сохраняются сбои в расписании. Что касается вылетов, то отменен рейс в Москву. Задержаны рейсы в Геленджик, Саратов, Сочи, Салехард, Норильск, Самару, Уфу, Иркутск, Волгоград, Калининград, Анталью и Ярославль. Часть задержек составляет несколько часов.
По прилетам ситуация более напряженная: отменен рейс из Москвы. Под задержки попали рейсы из Волгограда, Уфы, Сочи, Антальи, Иркутска, Саратова, Воронежа, Екатеринбурга, Москвы, Ханты-Мансийска, Новосибирска, Омска, Красноярска, Тюмени, Новокузнецка, Челябинска, Сургута, Перми, Оша, Калининграда, Минеральных Вод, Казани, Баку, Батуми и Кирова. Есть и повторные задержки рейсов из Казани и Саратова. Часть задержек значительные, отдельные рейсы перенесены на следующие сутки.
Сочи
По состоянию на утро 24 сентября в аэропорту фиксируются многочисленные задержки рейсов. Под задержки попали направления в Челябинск, Москву, Тбилиси, Казань, Нижний Новгород, Анталью, Санкт-Петербург, Ижевск, Самарканд, Новый Уренгой, Уфу, Стамбул, Салехард и ряд других городов, причем часть направлений задержана по несколько раз. Задержки в ряде случаев составляют несколько часов и носят значительный характер. Отменены рейсы из Москвы, всего три вылета подряд не состоятся. В целом, ситуация в Сочи остается напряженной.
Волгоград, аэропорт Гумрак
По состоянию на утро 24 сентября в аэропорту фиксируются задержки рейсов. По вылетам задержаны направления в Москву и Санкт-Петербург. Что касается прилетов, то здесь также наблюдаются сбои: задержаны рейсы из Москвы и рейс Москва–Санкт-Петербург. Задержки носят значительный характер, в частности рейс из Москвы задержан почти на десять часов.
Атака беспилотников ночью 24 сентября
По данным Минобороны России, за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 70 украинских беспилотников. Удары пришлись на Белгородскую, Курскую, Ростовскую, Волгоградскую области, Крым, а также на акваторию Черного моря.
