Дипломат Стрижовский: США перестали скрывать, что используют Украину в борьбе с Россией

22 октября 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

США используют Украину в качестве пешки в борьбе с Россией, заявил Федор Стрижовский Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США перестали скрывать, что используют Украину в качестве пешки в противостоянии с Россией. Об этом заявил секретарь постпредства России при ООН Федор Стрижовский. «[Запад] использует [Украину] только в качестве пешки для достижения своих геополитических интересов, развязав „войну по доверенности с Россией“, в которой за него воюют простые украинцы. Вашингтон уже этого практически не скрывает», — заявил Федор Стрижовский, передает пресс-служба постпредства РФ при ООН. Также дипломат обвинил США в распространении дезинформации по поводу ситуации на Украине посредством американских СМИ, спонсируемых Госдепартаментом. «При этом, именно западное медиапространство, особенно американский медиарынок, является потребителем этих „фейков“. Сегодня непроверенной информации там больше, чем когда-либо», — добавил он. Ранее в США вышла книга консультанта Госдепа и Пентагона, в которой описан план, по которому якобы можно добиться распада РФ. Один из пунктов этого плана — накачивание Украины оружием и натравливанием ее на Россию. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Запад развязал против РФ гибридную войну и отверг все предложения Москвы по гарантиям безопасности. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Политолог Александр Ярошенко отметил, что США используют Европу, чтобы ослабить РФ и Китай, передает телеканал 360.

США перестали скрывать, что используют Украину в качестве пешки в противостоянии с Россией. Об этом заявил секретарь постпредства России при ООН Федор Стрижовский. «[Запад] использует [Украину] только в качестве пешки для достижения своих геополитических интересов, развязав „войну по доверенности с Россией“, в которой за него воюют простые украинцы. Вашингтон уже этого практически не скрывает», — заявил Федор Стрижовский, передает пресс-служба постпредства РФ при ООН. Также дипломат обвинил США в распространении дезинформации по поводу ситуации на Украине посредством американских СМИ, спонсируемых Госдепартаментом. «При этом, именно западное медиапространство, особенно американский медиарынок, является потребителем этих „фейков“. Сегодня непроверенной информации там больше, чем когда-либо», — добавил он. Ранее в США вышла книга консультанта Госдепа и Пентагона, в которой описан план, по которому якобы можно добиться распада РФ. Один из пунктов этого плана — накачивание Украины оружием и натравливанием ее на Россию. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Запад развязал против РФ гибридную войну и отверг все предложения Москвы по гарантиям безопасности. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Политолог Александр Ярошенко отметил, что США используют Европу, чтобы ослабить РФ и Китай, передает телеканал 360.