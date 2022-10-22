Сенатор Джабаров пригрозил США после размещения десантной дивизии в Румынии

22 октября 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Россия готова ответить на провокации военных США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если воздушно-десантная дивизия США, размещенная в Румынии, совершит провокацию против России, то обратно отправятся тела погибших американских военнослужащих. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Ранее телеканал CBS News сообщил, что американская 101-я воздушно-десантная дивизия разместилась в Румынии. В качестве мотивации такого решения Белый дом называет проведение учений. При этом командир дивизии заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Вашингтона. «Это провокация, и это опасно. Видимо давно в Соединенные Штаты не поступали „грузы 200“. Если провокация произойдет, то это будет неизбежно. Это будут огромные имиджевые потери для правящих американских элит», — сказал Владимир Джабаров. Сенатор выразил надежду, что от американской стороны не последует провокаций. «Что им делать на расстоянии 10 тысяч километров от родных берегов? Зачем они туда идут? Представляете, если бы Россия разместила свою дивизию на Кубе или в Мексике. Какой бы шум тогда поднялся в Америке. Это провокация, нацеленная на то, чтобы потрепать нервы. Я думаю, что здравого ума хватит у американцев, чтобы не допускать подобные действия», — подчеркнул политик.

Если воздушно-десантная дивизия США, размещенная в Румынии, совершит провокацию против России, то обратно отправятся тела погибших американских военнослужащих. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Ранее телеканал CBS News сообщил, что американская 101-я воздушно-десантная дивизия разместилась в Румынии. В качестве мотивации такого решения Белый дом называет проведение учений. При этом командир дивизии заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Вашингтона. «Это провокация, и это опасно. Видимо давно в Соединенные Штаты не поступали „грузы 200“. Если провокация произойдет, то это будет неизбежно. Это будут огромные имиджевые потери для правящих американских элит», — сказал Владимир Джабаров. Сенатор выразил надежду, что от американской стороны не последует провокаций. «Что им делать на расстоянии 10 тысяч километров от родных берегов? Зачем они туда идут? Представляете, если бы Россия разместила свою дивизию на Кубе или в Мексике. Какой бы шум тогда поднялся в Америке. Это провокация, нацеленная на то, чтобы потрепать нервы. Я думаю, что здравого ума хватит у американцев, чтобы не допускать подобные действия», — подчеркнул политик.