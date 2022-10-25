Украинский министр Верещук призвала уехавших украинцев не возвращаться 25 октября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 + По ее словам, украинцам следует перезимовать за рубежом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр по делам реинтергации неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев, покинувших страну, не возвращаться и переждать зиму за границей. Свою просьбу она озвучила в эфире всеукраинского телемарафона. «Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. Если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать», — призвала Верещук. Свои слова она объяснила тем, что сети не выдержат наплыва граждан. По ее мнению, желающие вернуться также подвергают опасности себя и свои семьи. Как отмечает Верещук, ждать улучшения ситуации нет оснований. На Украине проводят плановые отключения электроэнергии из-за нехватки напряжения в связи с тем, что ВС РФ ведут отстрел электросетей и других объектов. Так Россия ответила на взрыв на Крымском мосту, организованный Киевом. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Министр по делам реинтергации неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев, покинувших страну, не возвращаться и переждать зиму за границей. Свою просьбу она озвучила в эфире всеукраинского телемарафона. «Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. Если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать», — призвала Верещук. Свои слова она объяснила тем, что сети не выдержат наплыва граждан. По ее мнению, желающие вернуться также подвергают опасности себя и свои семьи. Как отмечает Верещук, ждать улучшения ситуации нет оснований. На Украине проводят плановые отключения электроэнергии из-за нехватки напряжения в связи с тем, что ВС РФ ведут отстрел электросетей и других объектов. Так Россия ответила на взрыв на Крымском мосту, организованный Киевом. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям