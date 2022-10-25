Украинский министр Верещук призвала уехавших украинцев не возвращаться

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По ее словам, украинцам следует перезимовать за рубежом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр по делам реинтергации неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев, покинувших страну, не возвращаться и переждать зиму за границей. Свою просьбу она озвучила в эфире всеукраинского телемарафона.

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. Если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать», — призвала Верещук.

Свои слова она объяснила тем, что сети не выдержат наплыва граждан. По ее мнению, желающие вернуться также подвергают опасности себя и свои семьи. Как отмечает Верещук, ждать улучшения ситуации нет оснований.

На Украине проводят плановые отключения электроэнергии из-за нехватки напряжения в связи с тем, что ВС РФ ведут отстрел электросетей и других объектов. Так Россия ответила на взрыв на Крымском мосту, организованный Киевом. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.

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Министр по делам реинтергации неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев, покинувших страну, не возвращаться и переждать зиму за границей. Свою просьбу она озвучила в эфире всеукраинского телемарафона. «Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. Если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать», — призвала Верещук. Свои слова она объяснила тем, что сети не выдержат наплыва граждан. По ее мнению, желающие вернуться также подвергают опасности себя и свои семьи. Как отмечает Верещук, ждать улучшения ситуации нет оснований. На Украине проводят плановые отключения электроэнергии из-за нехватки напряжения в связи с тем, что ВС РФ ведут отстрел электросетей и других объектов. Так Россия ответила на взрыв на Крымском мосту, организованный Киевом. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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