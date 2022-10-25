Жители Снежинска отправили мобилизованным фары для БТР. Фото

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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., бтр, учения, армия, войска, оружие, вооружение, война, учения, спецоперация, боевое слаживание
Фары для бронетранспортера отправят в ближайшее время Фото:
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Мобилизация в России

Жители Снежинска Челябинской области передали для мобилизованных фары для установки на бронетранспортер, а также тепловизор и медсредства. Об этом сообщили в соцсетях.

«Получены фары на БТР. Будут переданы сразу и в ближайшее время уедут на точку, так же сегодня передала тепловизор», — уточнили в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе также указано, что сбор и отправка необходимых для мобилизованных вещей и предметов ведется в ежедневном режиме. Так, по информации активистов, отец Павел передал в Челябинск медицинские товары, которые в ближайшее время отправят в зону проведения спецоперации. В группе выразили пожелание, чтобы содержимое коробок никому не понадобилось.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие военнослужащие приходят в военкоматы в качестве добровольцев. По словам военкома региона Андрея Максурова, план по мобилизации область выполнила на 85%.

Фары установят на бронетранспортеры в зоне проведения спецоперации

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Жители Снежинска Челябинской области передали для мобилизованных фары для установки на бронетранспортер, а также тепловизор и медсредства. Об этом сообщили в соцсетях. «Получены фары на БТР. Будут переданы сразу и в ближайшее время уедут на точку, так же сегодня передала тепловизор», — уточнили в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе также указано, что сбор и отправка необходимых для мобилизованных вещей и предметов ведется в ежедневном режиме. Так, по информации активистов, отец Павел передал в Челябинск медицинские товары, которые в ближайшее время отправят в зону проведения спецоперации. В группе выразили пожелание, чтобы содержимое коробок никому не понадобилось. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие военнослужащие приходят в военкоматы в качестве добровольцев. По словам военкома региона Андрея Максурова, план по мобилизации область выполнила на 85%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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