Фары для бронетранспортера отправят в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Снежинска Челябинской области передали для мобилизованных фары для установки на бронетранспортер, а также тепловизор и медсредства. Об этом сообщили в соцсетях.

«Получены фары на БТР. Будут переданы сразу и в ближайшее время уедут на точку, так же сегодня передала тепловизор», — уточнили в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе также указано, что сбор и отправка необходимых для мобилизованных вещей и предметов ведется в ежедневном режиме. Так, по информации активистов, отец Павел передал в Челябинск медицинские товары, которые в ближайшее время отправят в зону проведения спецоперации. В группе выразили пожелание, чтобы содержимое коробок никому не понадобилось.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие военнослужащие приходят в военкоматы в качестве добровольцев. По словам военкома региона Андрея Максурова, план по мобилизации область выполнила на 85%.