Челябинцев предупредили о ночном снегопаде и гололеде

В ночь с 25 на 26 октября ухудшится погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинска и области предупредили о предстоящем снегопаде и гололеде, которые ожидаются в регионе в ночь на 26 октября. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ночь с 25 на 26 октября ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, на юге до умеренных, на крайнем юге до сильных. В южных районах отложение мокрого снега и льда на провода и предметы, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении метеорологов.

По данным синоптиков, ночью в регионе будет от 0 до -5 градусов, при прояснении до -8. Днем 26 октября -2+3 градуса. Ветер северной четверти 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали об обильных осадках в ноябре. Практически весь месяц ожидаются дожди, снег и мокрый снег.