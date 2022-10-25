Челябинцев предупредили о ночном снегопаде и гололеде

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Городской пейзаж. Челябинск, сугроб, пешеход, проезжая часть, снежная куча, куча снега, дорога, снежный вал
В ночь с 25 на 26 октября ухудшится погода Фото:

Жителей Челябинска и области предупредили о предстоящем снегопаде и гололеде, которые ожидаются в регионе в ночь на 26 октября. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ночь с 25 на 26 октября ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, на юге до умеренных, на крайнем юге до сильных. В южных районах отложение мокрого снега и льда на провода и предметы, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении метеорологов.

По данным синоптиков, ночью в регионе будет от 0 до -5 градусов, при прояснении до -8. Днем 26 октября -2+3 градуса. Ветер северной четверти 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали об обильных осадках в ноябре. Практически весь месяц ожидаются дожди, снег и мокрый снег.

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Жителей Челябинска и области предупредили о предстоящем снегопаде и гололеде, которые ожидаются в регионе в ночь на 26 октября. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ночь с 25 на 26 октября ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, на юге до умеренных, на крайнем юге до сильных. В южных районах отложение мокрого снега и льда на провода и предметы, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении метеорологов. По данным синоптиков, ночью в регионе будет от 0 до -5 градусов, при прояснении до -8. Днем 26 октября -2+3 градуса. Ветер северной четверти 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали об обильных осадках в ноябре. Практически весь месяц ожидаются дожди, снег и мокрый снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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