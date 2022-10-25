Группа «Дискотека авария» записала видеообращение к пермякам

Фанаты «Дискотеки авария» соберутся на концерте уже в эту пятницу (архивное фото)
Солисты группы «Дискотека авария» Алексей Рыжов и Алексей Серов записали видеоролик с обращением к пермякам. 28 октября в городе состоится концерт коллектива и, как обещают музыканты, пройдет он задорно.
«Будет спортивно, задорно, весело!» — кричат фронтмены группы. Они приглашают пермяков на свое шоу в УДС «Молот».
Ранее URA.RU писало, что приглашения на концерт раздавали в пермском ТРЦ за покупки на определенную сумму. При этом билетов на него в свободной продаже нет.
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