25 октября 2022

Группа «Дискотека авария» записала видеообращение к пермякам

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Выступление Вадима Самойлова на закрытии XII Уральского медиафорума и «Инфорума» Союза журналистов России. Екатеринбург, рок-концерт, зрители на концерте
Фанаты «Дискотеки авария» соберутся на концерте уже в эту пятницу (архивное фото) Фото:

Солисты группы «Дискотека авария» Алексей Рыжов и Алексей Серов записали видеоролик с обращением к пермякам. 28 октября в городе состоится концерт коллектива и, как обещают музыканты, пройдет он задорно.

«Будет спортивно, задорно, весело!» — кричат фронтмены группы. Они приглашают пермяков на свое шоу в УДС «Молот».

Ранее URA.RU писало, что приглашения на концерт раздавали в пермском ТРЦ за покупки на определенную сумму. При этом билетов на него в свободной продаже нет.

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Солисты группы «Дискотека авария» Алексей Рыжов и Алексей Серов записали видеоролик с обращением к пермякам. 28 октября в городе состоится концерт коллектива и, как обещают музыканты, пройдет он задорно. «Будет спортивно, задорно, весело!» — кричат фронтмены группы. Они приглашают пермяков на свое шоу в УДС «Молот». Ранее URA.RU писало, что приглашения на концерт раздавали в пермском ТРЦ за покупки на определенную сумму. При этом билетов на него в свободной продаже нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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