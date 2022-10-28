Аналитик перечислил два сценария выполнения приказа Путина

Аналитик: в армии России создадут аналог частей СССР по поручению Путина

29 октября 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Войска РФ могут модернизировать по примеру СССР, заявил Владислав Шурыгин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В российской армии могут создать кадрированные части как в СССР либо сформируют постоянный армейский резерв, чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил военный аналитик Владислав Шурыгин. «Есть два пути решения этой проблемы. Либо создавать кадрированные части, как в СССР. <…> Либо пойти путем создания постоянного армейского резерва», — заявил «Известиям» Владислав Шурыгин. Статья по теме Путин анонсировал апгрейд системы мобилизации Он уточнил, что в случае создания постоянного армейского резерва военнослужащие будут регулярно проходить подготовку в частях, за что им будут платить. «В случае надобности этих людей можно быстро призвать и направить на усиление — они уже обучены, имеют постоянную подготовку», — добавил эксперт, подчеркнув, что спецоперация на Украине показала, что этот вариант более предпочтителен. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России. Министр подчеркнул, что военкоматы продолжат набор добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации. Президент России Владимир Путин поручил модернизировать все компоненты вооруженных сил.

В российской армии могут создать кадрированные части как в СССР либо сформируют постоянный армейский резерв, чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил военный аналитик Владислав Шурыгин. «Есть два пути решения этой проблемы. Либо создавать кадрированные части, как в СССР. <…> Либо пойти путем создания постоянного армейского резерва», — заявил «Известиям» Владислав Шурыгин. Он уточнил, что в случае создания постоянного армейского резерва военнослужащие будут регулярно проходить подготовку в частях, за что им будут платить. «В случае надобности этих людей можно быстро призвать и направить на усиление — они уже обучены, имеют постоянную подготовку», — добавил эксперт, подчеркнув, что спецоперация на Украине показала, что этот вариант более предпочтителен. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России. Министр подчеркнул, что военкоматы продолжат набор добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации. Президент России Владимир Путин поручил модернизировать все компоненты вооруженных сил.