В пермском городе задержали компанию, грабившую подростков на улице

29 октября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Задержанные забрали у несовершеннолетних потерпевших куртку и телефоны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске возбудили уголовное дело в адрес 18-ти и 16-летних местных жителей, которые, угрожая избить, отбирали вещи у несовершеннолетних. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 6 октября 2022 года 16-летний подозреваемый, находясь на одной из улиц Соликамска, под угрозой применения насилия похитил у несовершеннолетнего куртку. В тот же день уже вдвоем подозреваемые, увидев на улице двух других несовершеннолетних, под угрозой применения насилия совершили открытое хищение мобильных телефонов у обоих потерпевших», — говорится в сообщении. Ущерб, причиненный потерпевшим, оценили на сумму в более 50 тысяч рублей. Задержанных молодых людей будут судить по статье «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья».

В Соликамске возбудили уголовное дело в адрес 18-ти и 16-летних местных жителей, которые, угрожая избить, отбирали вещи у несовершеннолетних. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 6 октября 2022 года 16-летний подозреваемый, находясь на одной из улиц Соликамска, под угрозой применения насилия похитил у несовершеннолетнего куртку. В тот же день уже вдвоем подозреваемые, увидев на улице двух других несовершеннолетних, под угрозой применения насилия совершили открытое хищение мобильных телефонов у обоих потерпевших», — говорится в сообщении. Ущерб, причиненный потерпевшим, оценили на сумму в более 50 тысяч рублей. Задержанных молодых людей будут судить по статье «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья».