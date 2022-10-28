28 октября 2022
27 октября 2022

В пермском городе задержали компанию, грабившую подростков на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган., подростки, пацаны, парни
Задержанные забрали у несовершеннолетних потерпевших куртку и телефоны Фото:

В Соликамске возбудили уголовное дело в адрес 18-ти и 16-летних местных жителей, которые, угрожая избить, отбирали вещи у несовершеннолетних. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что 6 октября 2022 года 16-летний подозреваемый, находясь на одной из улиц Соликамска, под угрозой применения насилия похитил у несовершеннолетнего куртку. В тот же день уже вдвоем подозреваемые, увидев на улице двух других несовершеннолетних, под угрозой применения насилия совершили открытое хищение мобильных телефонов у обоих потерпевших», — говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный потерпевшим, оценили на сумму в более 50 тысяч рублей. Задержанных молодых людей будут судить по статье «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья».

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В Соликамске возбудили уголовное дело в адрес 18-ти и 16-летних местных жителей, которые, угрожая избить, отбирали вещи у несовершеннолетних. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 6 октября 2022 года 16-летний подозреваемый, находясь на одной из улиц Соликамска, под угрозой применения насилия похитил у несовершеннолетнего куртку. В тот же день уже вдвоем подозреваемые, увидев на улице двух других несовершеннолетних, под угрозой применения насилия совершили открытое хищение мобильных телефонов у обоих потерпевших», — говорится в сообщении. Ущерб, причиненный потерпевшим, оценили на сумму в более 50 тысяч рублей. Задержанных молодых людей будут судить по статье «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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