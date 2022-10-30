Страховщики начали возвращать мобилизованным россиянам деньги за ОСАГО

31 октября 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Страховщики возвращают мобилизованным клиентам часть премии по ОСАГО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Страховые компании начали расторгать договоры обязательного автострахования с мобилизованными гражданами и возвращать им часть премии по полисам. Как сообщают «Известия», в Российском союзе автостраховщиков поддержали предложение Центробанка законодательно установить такое право для потребителей. «Мобилизованные могут расторгнуть заключенные договоры. Для этого они должны предъявить повестку или мобилизационное предписание <…> Если такое заявление подано в течение срока страхования, то полис прекращает действие со следующего дня после даты, указанной в повестке. При этом вернут неиспользованную часть премии за вычетом 23% — расходов на ведение дел», — рассказал изданию заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Также такую возможность клиентам предоставили в «Росгосстрахе» и «АльфаСтраховании». Компании обосновывают необходимость подобных мер невозможностью использовать автомобиль в случае призыва. При этом клиентам не рекомендуют прекращать действие ОСАГО, так как наступление некоторых рисков не исключено и во время хранения авто. В ином случае машина не будет защищена от угона, стихийных бедствий, пожара и противоправных действий третьих лиц, говорят эксперты. В России с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация. Для военнослужащих государство уже разработало меры поддержки. В частности, возможность этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. В случае гибели солдата или получения им инвалидности первой группы, долг будет списан автоматически. Также предлагалось освободить от обложения НДФЛ и страховыми взносами материальную помощь, адресованную мобилизованным россиянам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страховые компании начали расторгать договоры обязательного автострахования с мобилизованными гражданами и возвращать им часть премии по полисам. Как сообщают «Известия», в Российском союзе автостраховщиков поддержали предложение Центробанка законодательно установить такое право для потребителей. «Мобилизованные могут расторгнуть заключенные договоры. Для этого они должны предъявить повестку или мобилизационное предписание <…> Если такое заявление подано в течение срока страхования, то полис прекращает действие со следующего дня после даты, указанной в повестке. При этом вернут неиспользованную часть премии за вычетом 23% — расходов на ведение дел», — рассказал изданию заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Также такую возможность клиентам предоставили в «Росгосстрахе» и «АльфаСтраховании». Компании обосновывают необходимость подобных мер невозможностью использовать автомобиль в случае призыва. При этом клиентам не рекомендуют прекращать действие ОСАГО, так как наступление некоторых рисков не исключено и во время хранения авто. В ином случае машина не будет защищена от угона, стихийных бедствий, пожара и противоправных действий третьих лиц, говорят эксперты. В России с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация. Для военнослужащих государство уже разработало меры поддержки. В частности, возможность этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. В случае гибели солдата или получения им инвалидности первой группы, долг будет списан автоматически. Также предлагалось освободить от обложения НДФЛ и страховыми взносами материальную помощь, адресованную мобилизованным россиянам.