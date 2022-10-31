Авторитетный депутат меняет правила во власти Екатеринбурга из-за коллег-прогульщиков

Задумка Александра Колесникова вызвала споры в кулуарах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Александр Колесников, представляющий авторитетный коммунальный холдинг и возглавляющий комиссию думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, решил внести серьезные изменения во внутренний распорядок представительного органа. Колесников предложил сделать так, чтобы заседания комиссий были правомочны, если на них присутствуют хотя бы три человека. Об этом рассказал источник URA.RU в думе.

Сейчас правила таковы: заседание комиссии считается состоявшимся, если на него пришли более половины от числа членов комиссии. В комиссии у Колесникова состоят 16 человек, она самая крупная (поскольку по функционалу является одной из ключевых). «В последнее время с кворумом проблемы (причем не только у Колесникова): бывало, что комиссии даже приходилось отменять из-за прогульщиков и тех, кто отсутствует по уважительным причинам, или срочно вызывать на заседания вице-спикера думы Виктора Тестова (он не входит ни в одну из комиссий, но обладает правом голоса — прим. URA.RU). Колесникова это бесит, и он предложил снизить кворум до трех человек», — поделился инсайдер.

По его словам, некоторые депутаты просто утратили интерес к заседаниям. Во многом из-за того, что принятие основных решений мэр Алексей Орлов сконцентрировал в руках своей команды (Колесников был среди депутатов, поддерживавших такую политику).

В кулуарах думы идею Колесникова оценивают неоднозначно. «Что такое три человека? Это просто междусобойчик: пришли, тихо что-то порешали и разошлись», — считает один депутат. «Не согласен. Во-первых, решения комиссий выносят на рассмотрение гордумы, а во-вторых, это проблемы депутатов, прогуливающих заседания», — парировал другой народный избранник.

Ожидается, что предложение все же будет блокировано — Колесникова называют одним из главных оппонентов спикера думы Игоря Володина. Сам Колесников от комментариев пока воздерживается.