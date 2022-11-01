В Кремле пока не решили, будут ли ремонтировать «Северный поток» 01 ноября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 + Россия ждет заключения специалистов по «Северному потоку» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Пока нет решения о ремонте газопровода «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Специалисты должны дать заключение. Пока нет решений», — сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, будет ли Россия ремонтировать «Северный поток». Информацию передает корреспондент URA.RU. На «Северных потоках» в конце сентября произошла утечка газа, передает телеканал 360. Оператор трубопровода заявлял, что причиной могли быть физические повреждения. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем англосаксов, пишет РАПСИ. Также он заявил о готовности отремонтировать «Северные потоки». Пока нет решения о ремонте газопровода «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Специалисты должны дать заключение. Пока нет решений», — сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, будет ли Россия ремонтировать «Северный поток». Информацию передает корреспондент URA.RU. На «Северных потоках» в конце сентября произошла утечка газа, передает телеканал 360. Оператор трубопровода заявлял, что причиной могли быть физические повреждения. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем англосаксов, пишет РАПСИ. Также он заявил о готовности отремонтировать «Северные потоки». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям