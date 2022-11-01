В Кремле пока не решили, будут ли ремонтировать «Северный поток»

Россия ждет заключения специалистов по «Северному потоку»
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Пока нет решения о ремонте газопровода «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Специалисты должны дать заключение. Пока нет решений», — сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, будет ли Россия ремонтировать «Северный поток». Информацию передает корреспондент URA.RU.
На «Северных потоках» в конце сентября произошла утечка газа, передает телеканал 360. Оператор трубопровода заявлял, что причиной могли быть физические повреждения. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем англосаксов, пишет РАПСИ. Также он заявил о готовности отремонтировать «Северные потоки».
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