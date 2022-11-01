В Кремле пока не решили, будут ли ремонтировать «Северный поток»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Россия ждет заключения специалистов по «Северному потоку» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Пока нет решения о ремонте газопровода «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Специалисты должны дать заключение. Пока нет решений», — сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, будет ли Россия ремонтировать «Северный поток». Информацию передает корреспондент URA.RU.

На «Северных потоках» в конце сентября произошла утечка газа, передает телеканал 360. Оператор трубопровода заявлял, что причиной могли быть физические повреждения. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем англосаксов, пишет РАПСИ. Также он заявил о готовности отремонтировать «Северные потоки».

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Пока нет решения о ремонте газопровода «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Специалисты должны дать заключение. Пока нет решений», — сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, будет ли Россия ремонтировать «Северный поток». Информацию передает корреспондент URA.RU. На «Северных потоках» в конце сентября произошла утечка газа, передает телеканал 360. Оператор трубопровода заявлял, что причиной могли быть физические повреждения. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем англосаксов, пишет РАПСИ. Также он заявил о готовности отремонтировать «Северные потоки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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