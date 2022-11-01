В Челябинске подешевели туры на отдых в осенние каникулы

Отдыхать в Турции осенью стало дешевле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость отдыха жителей Челябинска снизилась в сравнении с летним периодом в три раза. Как URA.RU рассказали участники рынка, заметно снизились цены на туры в Турцию.

«Туристы пытаются поймать последнее солнце в Турции и активно туда покупают путевки. Места на ближайшие вылеты из Екатеринбурга и Челябинска туда уже раскуплены», — пояснила URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Собеседница URA.RU отметила, что спрос ниже, если сравнивать с доковидными годами. Это касается клиентов среднего ценового сегмента. Интересным направлением для них остается Египет: вылеты туда из Екатеринбурга уже доступны. Одновременно высокий спрос наблюдается в категории премиальных туров: поездки в Таиланд и на Мальдивы начали бронировать заранее. Недельный отдых в трехзвездочном отеле Таиланда на основе завтраков на человека обойдется в 90—100 тысяч человек.

«Выбор направлений сильно зависит от их доступности. Ограничение количества направлений для вылета сильно сказывается. Многие предпочитают Аланию в Турции, где море еще теплое. Также популярны экскурсионные туры в Калининград, Санкт-Петербург и Москву», — рассказала URA.RU директор по развитию компании СТТ Мария Кучеренко.

Как отметила Кучеренко, отдохнуть в Турции с вылетом из Челябинска сейчас стоит порядка 50 тысяч рублей в четырехзвездочном отеле на первой линии и с системой питания «все включено» за неделю. Это дешевле цен летнего периода примерно в три раза. Одновременно часть клиентов предпочитает местные здравницы. Турагентства наблюдают повышенный спрос на отдых с лечением в санаториях региона.