Тюменку избили, ограбили и чуть не задушили на свидании

Вместо романтического вечера тюменка получила травмы и лишилась украшений Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Жительница Тюмени пригласила мужчину к себе домой на свидание, а он жестоко избил ее и ограбил. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального районного суда. Преступник душил девушку ногой и угрожал ей ножом.

«Нетрезвый житель Тюмени приехал на свидание к знакомой. Находясь в квартире жертвы, он потребовал у нее деньги. После отказа мужчина принялся бить девушку головой об пол, наступил ей ногой на шею так, что она не могла дышать. Также он укусил ее за скулу и угрожал ножом», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

По итогу жертва уже не могла сопротивляться. Тогда тюменец снял с нее золотые украшения, забрал сотовый телефон и сбежал. При этом на процессе обвиняемый поведал свою версию. По его словам, знакомая оскорбила его. За это он сорвал с нее цепочку, а телефон девушка и вовсе отдала ему добровольно.

Ранее мужчина уже был судим по особо тяжкой статье. В этот раз суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.