На Украине запустилось производство крупнокалиберных снарядов

Украина наладила производство крупнокалиберных снарядов, заявил глава минобороны страны Резников
Предприятие «Укроборонпром» наладило производство крупнокалиберных снарядов. Об этом сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников во время брифинга в Одесском отделении медиацентра.
«У нас на сегодняшний день налажено производство 152-го и 122-го снаряда и 120-й мины силами „Укроборонпрома“ и предпринимателей, которые входят в состав этой структуры», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Резникова. Глава минобороны Украины отметил, что ожидается увеличение объемов производства.
Ранее URA.RU писало, что США отправит Украине советские танки. Глава минобороны Украины надеется на помощь Вашингтона в вопросах поставки военной техники из Европы.
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