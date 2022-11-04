04 ноября 2022
03 ноября 2022

Предприниматели из Сургута передали УАЗы в зону СВО. Фото

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Отправление Добровольцев Донбасса в ЛНР. Пермь, газель, уаз буханка, добровольцы донбасса, гуманитарная помощь донбассу
Автомобили обслужили и снабдили запчастями (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмены из Сургута (ХМАО) отправили в зону проведения специальной военной операции УАЗы. Машины с пробегом перед отправкой прошли техобслуживание, сообщается в группе «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».

«Бизнесмены Дмитрий Рассказаков, Александр Исаков и Александр Макаров купили новые и б/у УАЗы, покрасили их в камуфляж, загрузили запчастями с покрышками, и за свой счет отправили автовозами в зону СВО», — сообщается в группе. В ближайшее время технику передадут военнослужащим.

Ранее сообщалось, что в Сургуте бизнесмен выразил желание помочь добровольцам в покупке внедорожников для фронта. По словам общественников, на внедорожниках очень удобно перевозить миномет и боезапас для него.

УАЗы отправили в зону СВО
Машины загрузили запчастями
Бизнесмены закупили б/у и новые УАЗы

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Бизнесмены из Сургута (ХМАО) отправили в зону проведения специальной военной операции УАЗы. Машины с пробегом перед отправкой прошли техобслуживание, сообщается в группе «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». «Бизнесмены Дмитрий Рассказаков, Александр Исаков и Александр Макаров купили новые и б/у УАЗы, покрасили их в камуфляж, загрузили запчастями с покрышками, и за свой счет отправили автовозами в зону СВО», — сообщается в группе. В ближайшее время технику передадут военнослужащим. Ранее сообщалось, что в Сургуте бизнесмен выразил желание помочь добровольцам в покупке внедорожников для фронта. По словам общественников, на внедорожниках очень удобно перевозить миномет и боезапас для него.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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