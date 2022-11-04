Бизнесмены из Сургута (ХМАО) отправили в зону проведения специальной военной операции УАЗы. Машины с пробегом перед отправкой прошли техобслуживание, сообщается в группе «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».
«Бизнесмены Дмитрий Рассказаков, Александр Исаков и Александр Макаров купили новые и б/у УАЗы, покрасили их в камуфляж, загрузили запчастями с покрышками, и за свой счет отправили автовозами в зону СВО», — сообщается в группе. В ближайшее время технику передадут военнослужащим.
Ранее сообщалось, что в Сургуте бизнесмен выразил желание помочь добровольцам в покупке внедорожников для фронта. По словам общественников, на внедорожниках очень удобно перевозить миномет и боезапас для него.
Бизнесмены из Сургута (ХМАО) отправили в зону проведения специальной военной операции УАЗы. Машины с пробегом перед отправкой прошли техобслуживание, сообщается в группе «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». «Бизнесмены Дмитрий Рассказаков, Александр Исаков и Александр Макаров купили новые и б/у УАЗы, покрасили их в камуфляж, загрузили запчастями с покрышками, и за свой счет отправили автовозами в зону СВО», — сообщается в группе. В ближайшее время технику передадут военнослужащим. Ранее сообщалось, что в Сургуте бизнесмен выразил желание помочь добровольцам в покупке внедорожников для фронта. По словам общественников, на внедорожниках очень удобно перевозить миномет и боезапас для него.