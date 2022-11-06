Скандально известное тагильское МКУ обвинили в массовых нарушениях закона

Счетная палата обвинила Нижне-Тагильское МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» в массовых нарушениях закона

07 ноября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Счетная палата выявила массовые нарушения тагильского МКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ходе проверки счетной палаты Нижнего Тагила были выявлены нарушения в работе МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Проверяющая сторона нашла многочисленные нарушения и недостатки в работе муниципального казенного учреждения. «Счетная палата выявила нарушения в работе муниципального казенного учреждения „Служба заказчика городского хозяйства“. В 2021 году не обеспечена результативность использования выделенных бюджетных средств. Неправомерное использование муниципального жилого помещения неустановленными лицами. Нарушение порядка формирования и реализации муниципальных программ», — сообщил заместитель Председателя Счетной палаты Александр Тухватулин. Отчет и информация о результатах проверки направлены в Нижнетагильскую городскую Думу и Главе города Нижний Тагил. Материалы проверки направлены в Прокуратуру Ленинского района города Нижний Тагил. На бывшего директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Бориса Морова завели уголовное дела за злоупотребление должностными полномочиями. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что топ-чиновника Екатеринбурга, сбежавшего от проверки, накажут. Сумма выявленных нарушений — более 167 миллионов рублей.

В ходе проверки счетной палаты Нижнего Тагила были выявлены нарушения в работе МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Проверяющая сторона нашла многочисленные нарушения и недостатки в работе муниципального казенного учреждения. «Счетная палата выявила нарушения в работе муниципального казенного учреждения „Служба заказчика городского хозяйства“. В 2021 году не обеспечена результативность использования выделенных бюджетных средств. Неправомерное использование муниципального жилого помещения неустановленными лицами. Нарушение порядка формирования и реализации муниципальных программ», — сообщил заместитель Председателя Счетной палаты Александр Тухватулин. Отчет и информация о результатах проверки направлены в Нижнетагильскую городскую Думу и Главе города Нижний Тагил. Материалы проверки направлены в Прокуратуру Ленинского района города Нижний Тагил. На бывшего директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Бориса Морова завели уголовное дела за злоупотребление должностными полномочиями. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что топ-чиновника Екатеринбурга, сбежавшего от проверки, накажут. Сумма выявленных нарушений — более 167 миллионов рублей.