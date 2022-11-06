06 ноября 2022
05 ноября 2022

Прокуратура проведет массовую проверку городов Свердловской области

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, прокурор, прокуратура, папка прокурора, флаг прокуратуры
Прокуратура согласовала 186 проверок муниципалитетов Свердловской области Фото:

Прокуратура Свердловской области согласовала 186 проверок муниципалитетов. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального ведомства Марина Канатова.

«Всего поступило 198 заявок на проверки от 12 контрольных органов. В результате проверки на предмет законности включения объектов государственного контроля прокуратурой области выявлено 12 незаконных проверок деятельности органов местного самоуправления, согласовано проведение 186 проверок», — заявила Марина Канатова.

Проверки назначены на 2023 год. Их будут проводить областной минстрой, Росреестр, Управление по охране культурного наследия, МЧС, ГИБДД, министерство образования, министерство общественной безопасности.

Ранее агентство сообщало, что в Свердловскую колонию нагрянули прокуроры и общественники. Они проверили условия, в которых содержатся заключенные, а также провели личный прием.

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Прокуратура Свердловской области согласовала 186 проверок муниципалитетов. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального ведомства Марина Канатова. «Всего поступило 198 заявок на проверки от 12 контрольных органов. В результате проверки на предмет законности включения объектов государственного контроля прокуратурой области выявлено 12 незаконных проверок деятельности органов местного самоуправления, согласовано проведение 186 проверок», — заявила Марина Канатова. Проверки назначены на 2023 год. Их будут проводить областной минстрой, Росреестр, Управление по охране культурного наследия, МЧС, ГИБДД, министерство образования, министерство общественной безопасности. Ранее агентство сообщало, что в Свердловскую колонию нагрянули прокуроры и общественники. Они проверили условия, в которых содержатся заключенные, а также провели личный прием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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