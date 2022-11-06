Прокуратура проведет массовую проверку городов Свердловской области

Прокуратура Свердловской области согласовала 186 проверок муниципалитетов. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального ведомства Марина Канатова.
«Всего поступило 198 заявок на проверки от 12 контрольных органов. В результате проверки на предмет законности включения объектов государственного контроля прокуратурой области выявлено 12 незаконных проверок деятельности органов местного самоуправления, согласовано проведение 186 проверок», — заявила Марина Канатова.
Проверки назначены на 2023 год. Их будут проводить областной минстрой, Росреестр, Управление по охране культурного наследия, МЧС, ГИБДД, министерство образования, министерство общественной безопасности.
Ранее агентство сообщало, что в Свердловскую колонию нагрянули прокуроры и общественники. Они проверили условия, в которых содержатся заключенные, а также провели личный прием.
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