Свердловский омбудсмен занялась восстановлением документов многодетных мобилизованных

08 ноября 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова обратилась к руководству Центрального военного округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к руководству Центрального военного округа (ЦВО) с просьбой помочь восстановить документы ошибочно мобилизованному жителю Верхней Пышмы — отцу троих детей. Сейчас мужчина проходит реабилитацию в московском госпитале. Свердловчанин получил ранение во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Оригиналы документов нужны для того, чтобы оформить мужчине соцвыплату. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена. «Мы работаем по таким обращениям. Татьяна Георгиевна обратилась с запросами к командиру 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и руководству ЦВО. Кроме всего, Татьяна Георгиевна уточнила ситуацию по оказанию мер соцподдержки семье военнослужащего», — сказано в сообщении. URA.RU писало, что в агентство обратилась мама троих детей из Верхней Пышмы Екатерина, которая пыталась вернуть домой супруга. Женщина обращалась во все возможные инстанции, но безрезультатно. Только после публикации на URA.RU на проблему обратили внимание в комиссариате. Позже в ведомстве написали ходатайство на возврат ошибочно мобилизованного. Позже Татьяна Мерзлякова взяла на контроль ситуацию с возвратом многодетного отца из Луганска. Мужчина был мобилизован для участия в спецоперации.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к руководству Центрального военного округа (ЦВО) с просьбой помочь восстановить документы ошибочно мобилизованному жителю Верхней Пышмы — отцу троих детей. Сейчас мужчина проходит реабилитацию в московском госпитале. Свердловчанин получил ранение во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Оригиналы документов нужны для того, чтобы оформить мужчине соцвыплату. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена. «Мы работаем по таким обращениям. Татьяна Георгиевна обратилась с запросами к командиру 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и руководству ЦВО. Кроме всего, Татьяна Георгиевна уточнила ситуацию по оказанию мер соцподдержки семье военнослужащего», — сказано в сообщении. URA.RU писало, что в агентство обратилась мама троих детей из Верхней Пышмы Екатерина, которая пыталась вернуть домой супруга. Женщина обращалась во все возможные инстанции, но безрезультатно. Только после публикации на URA.RU на проблему обратили внимание в комиссариате. Позже в ведомстве написали ходатайство на возврат ошибочно мобилизованного. Позже Татьяна Мерзлякова взяла на контроль ситуацию с возвратом многодетного отца из Луганска. Мужчина был мобилизован для участия в спецоперации.