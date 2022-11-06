ЦВО добился возвращения из Луганска ошибочно мобилизованного свердловчанина

07 ноября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Свердловчанин был мобилизован в конце сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) отменила решение о мобилизации многодетного жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), который был ошибочно мобилизован в зону проведения СВО. Об этом URA.RU рассказала Екатерина, супруга мобилизованного. Такая информация содержится в документе, который предоставила супруга. Копия документа имеется в распоряжении агентства. Ранее в агентство обратилась мама троих детей из Верхней Пышмы Екатерина, которая пыталась вернуть домой супруга. Женщина обращалась во все возможные инстанции, но безрезультатно. Только после публикации на URA.RU на проблему обратили внимание в комиссариате. Позже в ведомстве написали ходатайство на возврат ошибочно мобилизованного. «В рамках реализации принятых военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона мер прокурорского реагирования решением призывной комиссии по мобилизации Свердловской области, решение о мобилизации Белых отменено. В этой связи в настоящее время должностными лицами военного комиссариата Свердловской области во взаимодействии с командованием в порядке, установленном указаниями статс-секретаря — заместителя Министра обороны Российской Федерации от 20.10.2022, организована работа по увольнению Белых с военной службы», — сказано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что военная прокуратура ЦВО взялась за возврат многодетного жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), который был ошибочно мобилизован. Мужчине пришла повестка из военкомата в конце сентября, а 12 октября он был направлен в Луганск. Документ: Екатерина

Военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) отменила решение о мобилизации многодетного жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), который был ошибочно мобилизован в зону проведения СВО. Об этом URA.RU рассказала Екатерина, супруга мобилизованного. Такая информация содержится в документе, который предоставила супруга. Копия документа имеется в распоряжении агентства. Ранее в агентство обратилась мама троих детей из Верхней Пышмы Екатерина, которая пыталась вернуть домой супруга. Женщина обращалась во все возможные инстанции, но безрезультатно. Только после публикации на URA.RU на проблему обратили внимание в комиссариате. Позже в ведомстве написали ходатайство на возврат ошибочно мобилизованного. «В рамках реализации принятых военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона мер прокурорского реагирования решением призывной комиссии по мобилизации Свердловской области, решение о мобилизации Белых отменено. В этой связи в настоящее время должностными лицами военного комиссариата Свердловской области во взаимодействии с командованием в порядке, установленном указаниями статс-секретаря — заместителя Министра обороны Российской Федерации от 20.10.2022, организована работа по увольнению Белых с военной службы», — сказано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что военная прокуратура ЦВО взялась за возврат многодетного жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), который был ошибочно мобилизован. Мужчине пришла повестка из военкомата в конце сентября, а 12 октября он был направлен в Луганск.