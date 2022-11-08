В Челябинске задержали мужчину, выбросившего из маршрутки двух детей

Мужчина в настоящее время находится в отделе полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске правоохранители 9 ноября задержали мужчину, который вытолкнул из салона маршрутного такси двух подростков. При инциденте серьезную травму головы получила 13-летняя школьница. Эту информацию источника URA.RU в силовых структурах подтвердили в УМВД по Челябинску.

«Мужчину установили и задержали сегодня сотрудники полиции, он обычный житель АМЗ. Сейчас он дает показания в полиции. Предварительно, он все признал. О случившемся сожалеет, но говорит, что всему виной стало вызывающее поведение компании молодежи», — рассказал инсайдер.

Как пояснил источник, шумная компания подростков села в маршрутку в Ленинском районе. По дороге 61-летений пассажир сделал замечание одной из девочек, а на остановке «Улица Доватора», когда один из подростков раскурил электронную сигарету, мужчина потребовал остановить автобус и поочередно вытолкал из него 15-летнего школьника, а затем и его 13-летнюю спутницу. При этом девочка получила травму головы. Врачи диагностировали у нее перелом основания и свода черепа.

«Мужчина установлен и задержан. В настоящее время он находится в отделе полиции „Центральный“. С ним работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска.

По факту причинения травм на мужчину завели уголовное дело. Инцидент попал в поле зрения председателя СК России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о данном происшествии.