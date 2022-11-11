Мэрия Екатеринбурга отменяет сделки, запущенные влиятельным замом Куйвашева

Мэрия Екатеринбурга заблокировала три стройки, запущенные замом губернатора

11 ноября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В операции мэрии помог новый глава МУГИСО Алексей Кузнецов (справа) Фото: Марина Молдавская © URA.RU Администрация Екатеринбурга отменяет сделки, запущенные бывшим заместителем губернатора Евгения Куйвашева, и. о. главы мингосимущества (МУГИСО) Сергеем Зыряновым, когда он еще был в должности. Об этом URA.RU рассказал источник в девелоперской среде, его слова подтверждаются материалами на сайте министерства. В конце августа МУГИСО выставило на торги три участка — два в Верх-Исетском районе города (на ул. Крауля и на ул. Лоцмановых) и один в Академическом (на ул. Амундсена). Все — под высотную застройку. Мэрия, регулярно спорившая с Зыряновым по разным поводам, считает, что на указанных землях должны располагаться только парковки. Чтобы обнулить решения, команда мэра Алексея Орлова предприняла два шага. «Сначала вице-мэр [по стройке Рустам] Галямов разослал всем застройщикам сообщения, что, если они заявятся на аукционы и выиграют, строить им жилье все равно никто не даст — просто потеряют деньги», — поделился бизнесмен, видевший рассылку в WhatsApp-чате. Сам Галямов не подтвердил, но и не опроверг, что делал подобное. А позднее Орлов отправил письмо своему другу в правительстве Алексею Кузнецову, который сменил Зырянова после сентябрьских выборов. Через несколько дней на сайте МУГИСО напротив каждого из трех участков появилось обновление — «Аукцион отменен». Продолжат ли чиновники расправу над наследием Зырянова, пока неясно. «В ближайшее время Галямов, скорее всего, встретится с Кузнецовым, и они обсудят это», — поделился источник в окружении губернатора.

Администрация Екатеринбурга отменяет сделки, запущенные бывшим заместителем губернатора Евгения Куйвашева, и. о. главы мингосимущества (МУГИСО) Сергеем Зыряновым, когда он еще был в должности. Об этом URA.RU рассказал источник в девелоперской среде, его слова подтверждаются материалами на сайте министерства. В конце августа МУГИСО выставило на торги три участка — два в Верх-Исетском районе города (на ул. Крауля и на ул. Лоцмановых) и один в Академическом (на ул. Амундсена). Все — под высотную застройку. Мэрия, регулярно спорившая с Зыряновым по разным поводам, считает, что на указанных землях должны располагаться только парковки. Чтобы обнулить решения, команда мэра Алексея Орлова предприняла два шага. «Сначала вице-мэр [по стройке Рустам] Галямов разослал всем застройщикам сообщения, что, если они заявятся на аукционы и выиграют, строить им жилье все равно никто не даст — просто потеряют деньги», — поделился бизнесмен, видевший рассылку в WhatsApp-чате. Сам Галямов не подтвердил, но и не опроверг, что делал подобное. А позднее Орлов отправил письмо своему другу в правительстве Алексею Кузнецову, который сменил Зырянова после сентябрьских выборов. Через несколько дней на сайте МУГИСО напротив каждого из трех участков появилось обновление — «Аукцион отменен». Продолжат ли чиновники расправу над наследием Зырянова, пока неясно. «В ближайшее время Галямов, скорее всего, встретится с Кузнецовым, и они обсудят это», — поделился источник в окружении губернатора.