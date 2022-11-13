Telegraph: страны Запада испугались, что военную помощь Украине используют против них

14 ноября 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Требования Зеленского о поставках оружия поставило Запад перед трудной дилеммой, пишет Telegraph Фото: Официальный сайт президента Украины Запад боится, что поставки оружия на Украину используют против него. Об этом пишет обозреватель британской газеты Telegraph Кон Кафлин. «Опасения по поводу того, где может оказаться предоставленное Украине оружие превратили задачу вооружения киевских сил в деликатный вопрос», — пишет Кон Кафлин. Автор статьи отмечает, что на Западе обеспокоены тем, что оружие, поставляемое Киеву в будущем могут использовать против «его же военных или гражданских лиц». «Растущее отчаяние» киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой, пишет обозреватель. После начала спецоперации многие страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Президент Украины постоянно жалуется, что Киеву недостаточно военной помощи. В частности, немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что украинские войска испытывают дефицит оружия и боеприпасов. Там отметили, что западные поставки не слишком улучшают ситуацию.

Запад боится, что поставки оружия на Украину используют против него. Об этом пишет обозреватель британской газеты Telegraph Кон Кафлин. «Опасения по поводу того, где может оказаться предоставленное Украине оружие превратили задачу вооружения киевских сил в деликатный вопрос», — пишет Кон Кафлин. Автор статьи отмечает, что на Западе обеспокоены тем, что оружие, поставляемое Киеву в будущем могут использовать против «его же военных или гражданских лиц». «Растущее отчаяние» киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой, пишет обозреватель. После начала спецоперации многие страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Президент Украины постоянно жалуется, что Киеву недостаточно военной помощи. В частности, немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что украинские войска испытывают дефицит оружия и боеприпасов. Там отметили, что западные поставки не слишком улучшают ситуацию.