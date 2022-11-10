Зеленский пожаловался, что Киеву не хватает поддержки со стороны Европы

11 ноября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил о готовности постоянно требовать у Европы военной помощи для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины пожаловался, что Киеву недостаточно военной помощи со стороны Европы, но для этого он готов сделать тысячу телефонных звонков, чтобы добиться еще большей поддержки в этом вопросе. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN. «У нас достаточно средств для обороны? Нет, совсем не думаю, что у нас их достаточно. Достаточно ли сделать сто или тысячу звонков? Возможно, тоже недостаточно. Это не так много», — сказал Зеленский. По его словам, он готов постоянно связываться с мировыми лидерами, чтобы Украину снабдили еще большей военной помощью, чем в настоящее время. «Но я готов сделать тысячу звонков, если каждый мой звонок приведет к большему количеству систем ПВО», — заявил украинский лидер. Он подчеркнул, что намерен бросить все дела и заниматься только переговорами по телефону по этому вопросу, если это приведет к положительному исходу. Россия объявила о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации. Многие страны поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами.

Президент Украины пожаловался, что Киеву недостаточно военной помощи со стороны Европы, но для этого он готов сделать тысячу телефонных звонков, чтобы добиться еще большей поддержки в этом вопросе. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN. «У нас достаточно средств для обороны? Нет, совсем не думаю, что у нас их достаточно. Достаточно ли сделать сто или тысячу звонков? Возможно, тоже недостаточно. Это не так много», — сказал Зеленский. По его словам, он готов постоянно связываться с мировыми лидерами, чтобы Украину снабдили еще большей военной помощью, чем в настоящее время. «Но я готов сделать тысячу звонков, если каждый мой звонок приведет к большему количеству систем ПВО», — заявил украинский лидер. Он подчеркнул, что намерен бросить все дела и заниматься только переговорами по телефону по этому вопросу, если это приведет к положительному исходу. Россия объявила о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации. Многие страны поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами.