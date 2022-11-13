В Тюмени возбудили уголовное дело из-за железнодорожной аварии с миллионным ущербом

14 ноября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Сход вагонов с рельсов, предварительно, случился из-за несоблюдения правил безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени возбудили уголовное дело из-за схода железнодорожных вагонов, ущерб от происшествия оценили в более чем миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. «В Тюменской области по факту схода с рельс трех железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“. Причиной происшествия могли явиться нарушения правил безопасности, допущенные лицами, обязанными соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности», — сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, в сентябре 2022 года при подаче с железнодорожной станции Утяшево группы из 41 вагона на повышенный путь №1 АО «Тюменского областного дорожного эксплуатационного предприятия» допущен сход трех грузовых вагонов с щебнем. В результате был причинен ущерб, который оценили в более чем миллион рублей.

В Тюмени возбудили уголовное дело из-за схода железнодорожных вагонов, ущерб от происшествия оценили в более чем миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. «В Тюменской области по факту схода с рельс трех железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“. Причиной происшествия могли явиться нарушения правил безопасности, допущенные лицами, обязанными соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности», — сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, в сентябре 2022 года при подаче с железнодорожной станции Утяшево группы из 41 вагона на повышенный путь №1 АО «Тюменского областного дорожного эксплуатационного предприятия» допущен сход трех грузовых вагонов с щебнем. В результате был причинен ущерб, который оценили в более чем миллион рублей.