13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Тюмени возбудили уголовное дело из-за железнодорожной аварии с миллионным ущербом

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, рельсы, тту, трамвайно-троллейбусное управление, колеса вагона, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Сход вагонов с рельсов, предварительно, случился из-за несоблюдения правил безопасности Фото:

В Тюмени возбудили уголовное дело из-за схода железнодорожных вагонов, ущерб от происшествия оценили в более чем миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В Тюменской области по факту схода с рельс трех железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“. Причиной происшествия могли явиться нарушения правил безопасности, допущенные лицами, обязанными соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности», — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2022 года при подаче с железнодорожной станции Утяшево группы из 41 вагона на повышенный путь №1 АО «Тюменского областного дорожного эксплуатационного предприятия» допущен сход трех грузовых вагонов с щебнем. В результате был причинен ущерб, который оценили в более чем миллион рублей.

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В Тюмени возбудили уголовное дело из-за схода железнодорожных вагонов, ущерб от происшествия оценили в более чем миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. «В Тюменской области по факту схода с рельс трех железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“. Причиной происшествия могли явиться нарушения правил безопасности, допущенные лицами, обязанными соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности», — сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, в сентябре 2022 года при подаче с железнодорожной станции Утяшево группы из 41 вагона на повышенный путь №1 АО «Тюменского областного дорожного эксплуатационного предприятия» допущен сход трех грузовых вагонов с щебнем. В результате был причинен ущерб, который оценили в более чем миллион рублей.
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