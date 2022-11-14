14 ноября 2022

Глава Акимовки Зубарев опроверг фейк о своей гибели, запущенный Киевом

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Максим Зубарев опроверг сообщения о том, что его убили ВСУ Фото:
новость из сюжета
Фейки о спецоперации России на Украине

Украинские средства массовой информации в очередной раз распространили фейк. Об этом заявил глава Временной гражданской администрации (ВГА) Акимовки (Запорожская область) Максим Зубарев, комментируя сообщения о своей смерти.

«Спешу всех заверить и сообщить о том, что со мной все в порядке. Украинские СМИ в очередной раз опубликовали фейковые новости о моей гибели — это не правда», — заявил Максим Зубарев в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что продолжает работать на благо Мелитопольского района и населенного пункта Акимовка.

Ранее сообщалось, что украинские боевики убили главу Акимовки Зубарева. Уточнялось, что он погиб в результате теракта ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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Украинские средства массовой информации в очередной раз распространили фейк. Об этом заявил глава Временной гражданской администрации (ВГА) Акимовки (Запорожская область) Максим Зубарев, комментируя сообщения о своей смерти. «Спешу всех заверить и сообщить о том, что со мной все в порядке. Украинские СМИ в очередной раз опубликовали фейковые новости о моей гибели — это не правда», — заявил Максим Зубарев в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что продолжает работать на благо Мелитопольского района и населенного пункта Акимовка. Ранее сообщалось, что украинские боевики убили главу Акимовки Зубарева. Уточнялось, что он погиб в результате теракта ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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