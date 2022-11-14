Глава Акимовки Зубарев опроверг фейк о своей гибели, запущенный Киевом

15 ноября 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

Максим Зубарев опроверг сообщения о том, что его убили ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Украинские средства массовой информации в очередной раз распространили фейк. Об этом заявил глава Временной гражданской администрации (ВГА) Акимовки (Запорожская область) Максим Зубарев, комментируя сообщения о своей смерти. «Спешу всех заверить и сообщить о том, что со мной все в порядке. Украинские СМИ в очередной раз опубликовали фейковые новости о моей гибели — это не правда», — заявил Максим Зубарев в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что продолжает работать на благо Мелитопольского района и населенного пункта Акимовка. Ранее сообщалось, что украинские боевики убили главу Акимовки Зубарева. Уточнялось, что он погиб в результате теракта ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Украинские средства массовой информации в очередной раз распространили фейк. Об этом заявил глава Временной гражданской администрации (ВГА) Акимовки (Запорожская область) Максим Зубарев, комментируя сообщения о своей смерти. «Спешу всех заверить и сообщить о том, что со мной все в порядке. Украинские СМИ в очередной раз опубликовали фейковые новости о моей гибели — это не правда», — заявил Максим Зубарев в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что продолжает работать на благо Мелитопольского района и населенного пункта Акимовка. Ранее сообщалось, что украинские боевики убили главу Акимовки Зубарева. Уточнялось, что он погиб в результате теракта ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.