ВСУ убили главу Акимовки в Запорожской области

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска, флаг
ВСУ убили главу ВГА Акимовки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Временной гражданской администрации (ВГА) населенного пункта Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев был убит Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается на странице в соцсетях самого Зубарева.

«В результате террористического акта украинских нацистов в Акимовском районе погиб глава ВГА поселка Акимовки Зубарев Максим Юрьевич. Тяжелая утрата и великая скорбь», — сообщается на его странице в соцсетях.

Ранее Киев подтвердил причастность Украины к убийству замглавы ВГА в Бердянске. Тогда в Бердянске были убиты заместитель мэра Олег Бойко и его жена Людмила.

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Глава Временной гражданской администрации (ВГА) населенного пункта Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев был убит Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается на странице в соцсетях самого Зубарева. «В результате террористического акта украинских нацистов в Акимовском районе погиб глава ВГА поселка Акимовки Зубарев Максим Юрьевич. Тяжелая утрата и великая скорбь», — сообщается на его странице в соцсетях. Ранее Киев подтвердил причастность Украины к убийству замглавы ВГА в Бердянске. Тогда в Бердянске были убиты заместитель мэра Олег Бойко и его жена Людмила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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