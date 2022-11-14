ВСУ убили главу Акимовки в Запорожской области

ВСУ убили главу ВГА Акимовки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Временной гражданской администрации (ВГА) населенного пункта Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев был убит Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается на странице в соцсетях самого Зубарева.
«В результате террористического акта украинских нацистов в Акимовском районе погиб глава ВГА поселка Акимовки Зубарев Максим Юрьевич. Тяжелая утрата и великая скорбь», — сообщается на его странице в соцсетях.
Ранее Киев подтвердил причастность Украины к убийству замглавы ВГА в Бердянске. Тогда в Бердянске были убиты заместитель мэра Олег Бойко и его жена Людмила.
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