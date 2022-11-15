Челябинец убил гея и его друга после совместной вечеринки

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Виды Екатеринбурга, грязь в городе, гараж, благоустройство
Вечеринка проходила в одном из гаражных кооперативов Фото:

Житель Аши (Челябинская область) убил двух собутыльников, с которыми проводил вечер. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, один из погибших имел нетрадиционную сексуальную ориентацию и начал домогаться до обвиняемого.

«Троица вместе выпивала в одном из гаражных боксов. В процессе один из них начал домогаться до обвиняемого, трогать его за гениталии. Тот, в свою очередь, забил гея газовым ключом», — рассказал URA.RU источник.

Источник отметил, что другой собутыльник спал в момент убийства друга. Проснувшись, он стал случайным свидетелем расправы, и сам получил удар ключом по голове, от которого умер.

В пресс-службе СКР по региону подтвердили факт убийства, не став раскрывать детали. Там сообщили, что мужчина, убив своих собутыльников, спрятал тела в одном из разрушенных гаражей, закопав их в снег.

В ведомстве также добавили, что дело расследовано. В настоящее время ожидается обвинительное заключение для отправки дела в суд.

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Житель Аши (Челябинская область) убил двух собутыльников, с которыми проводил вечер. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, один из погибших имел нетрадиционную сексуальную ориентацию и начал домогаться до обвиняемого. «Троица вместе выпивала в одном из гаражных боксов. В процессе один из них начал домогаться до обвиняемого, трогать его за гениталии. Тот, в свою очередь, забил гея газовым ключом», — рассказал URA.RU источник. Источник отметил, что другой собутыльник спал в момент убийства друга. Проснувшись, он стал случайным свидетелем расправы, и сам получил удар ключом по голове, от которого умер. В пресс-службе СКР по региону подтвердили факт убийства, не став раскрывать детали. Там сообщили, что мужчина, убив своих собутыльников, спрятал тела в одном из разрушенных гаражей, закопав их в снег. В ведомстве также добавили, что дело расследовано. В настоящее время ожидается обвинительное заключение для отправки дела в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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