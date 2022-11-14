В Сургуте хотят назвать школу в честь земляка, который погиб на СВО

15 ноября 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Погибшему сургутянину было 20 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общественники Сургута (ХМАО) хотят переименовать городскую школу №3 в честь погибшего на СВО сургутянина Олега Байкова. Об этом URA.RU сообщил общественник Эдуард Чуприна. «Мы хотим на третьей школе, которую заканчивал Олег Байков, повесить мемориальную доску. Хотя это должно делать руководство школы, но мы с ребятами сами сбросимся и увековечим память погибшего. В дальнейшем мы собираемся поговорить с руководством школы и города для того, чтобы переименовать школу в его честь», — сообщил Чуприна. Журналист URA.RU обратился в образовательное учреждение за разъяснениями. В школе обещали подготовить ответ и перезвонить, но на момент публикации ответа не поступило. Такой же вопрос был задан специалистам администрации города. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний житель Сургута Олег Байков. Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования семье сургутянина и сообщила, что близкие погибшего будут обеспечены всеми мерами поддержки, предусмотренными российским законодательством. О начале военной спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он сообщил, что это вынужденная мера и ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Общественники Сургута (ХМАО) хотят переименовать городскую школу №3 в честь погибшего на СВО сургутянина Олега Байкова. Об этом URA.RU сообщил общественник Эдуард Чуприна. «Мы хотим на третьей школе, которую заканчивал Олег Байков, повесить мемориальную доску. Хотя это должно делать руководство школы, но мы с ребятами сами сбросимся и увековечим память погибшего. В дальнейшем мы собираемся поговорить с руководством школы и города для того, чтобы переименовать школу в его честь», — сообщил Чуприна. Журналист URA.RU обратился в образовательное учреждение за разъяснениями. В школе обещали подготовить ответ и перезвонить, но на момент публикации ответа не поступило. Такой же вопрос был задан специалистам администрации города. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний житель Сургута Олег Байков. Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования семье сургутянина и сообщила, что близкие погибшего будут обеспечены всеми мерами поддержки, предусмотренными российским законодательством. О начале военной спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он сообщил, что это вынужденная мера и ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.