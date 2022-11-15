В центре Екатеринбурга крысы обжили двор и вывели из строя автомобиль

Жильцы дома, проживающие на улице Проспект Ленина 54/4, жалуются на нашествие крыс. Об этом сообщают местные жители.
«На протяжении последних 3-х месяцев мусор перестали вывозить каждый день, поэтому завелись крысы, с ними не борются. Несколько дней назад крыса забралась в двигатель автомобиля, грызун попал под ремень генератора, в результате понадобился ремонт», — сообщила жительница дома информационному агентству «Уральский меридиан».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о мерах борьбы с грызунами. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о жителе Екатеринбурга, который жаловался на крыс, которые поселились у мусорных баков. Справится с вредителями пообещали в районной администрации.
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