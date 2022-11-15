15 ноября 2022

В центре Екатеринбурга крысы обжили двор и вывели из строя автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приют животных. Екатеринбург, питомец, крыса, приют животных
Крыса сумела вывести из строя автомобиль Фото:

Жильцы дома, проживающие на улице Проспект Ленина 54/4, жалуются на нашествие крыс. Об этом сообщают местные жители.

«На протяжении последних 3-х месяцев мусор перестали вывозить каждый день, поэтому завелись крысы, с ними не борются. Несколько дней назад крыса забралась в двигатель автомобиля, грызун попал под ремень генератора, в результате понадобился ремонт», — сообщила жительница дома информационному агентству «Уральский меридиан».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о мерах борьбы с грызунами. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Екатеринбурга, который жаловался на крыс, которые поселились у мусорных баков. Справится с вредителями пообещали в районной администрации.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Жильцы дома, проживающие на улице Проспект Ленина 54/4, жалуются на нашествие крыс. Об этом сообщают местные жители. «На протяжении последних 3-х месяцев мусор перестали вывозить каждый день, поэтому завелись крысы, с ними не борются. Несколько дней назад крыса забралась в двигатель автомобиля, грызун попал под ремень генератора, в результате понадобился ремонт», — сообщила жительница дома информационному агентству «Уральский меридиан». Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о мерах борьбы с грызунами. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о жителе Екатеринбурга, который жаловался на крыс, которые поселились у мусорных баков. Справится с вредителями пообещали в районной администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...