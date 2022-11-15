В центре Екатеринбурга крысы обжили двор и вывели из строя автомобиль

16 ноября 2022 в 00:24 Размер текста - 17 +

Крыса сумела вывести из строя автомобиль Фото: Размик Закарян © URA.RU Жильцы дома, проживающие на улице Проспект Ленина 54/4, жалуются на нашествие крыс. Об этом сообщают местные жители. «На протяжении последних 3-х месяцев мусор перестали вывозить каждый день, поэтому завелись крысы, с ними не борются. Несколько дней назад крыса забралась в двигатель автомобиля, грызун попал под ремень генератора, в результате понадобился ремонт», — сообщила жительница дома информационному агентству «Уральский меридиан». Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о мерах борьбы с грызунами. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о жителе Екатеринбурга, который жаловался на крыс, которые поселились у мусорных баков. Справится с вредителями пообещали в районной администрации.

Жильцы дома, проживающие на улице Проспект Ленина 54/4, жалуются на нашествие крыс. Об этом сообщают местные жители. «На протяжении последних 3-х месяцев мусор перестали вывозить каждый день, поэтому завелись крысы, с ними не борются. Несколько дней назад крыса забралась в двигатель автомобиля, грызун попал под ремень генератора, в результате понадобился ремонт», — сообщила жительница дома информационному агентству «Уральский меридиан». Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о мерах борьбы с грызунами. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о жителе Екатеринбурга, который жаловался на крыс, которые поселились у мусорных баков. Справится с вредителями пообещали в районной администрации.