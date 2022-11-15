Косметика в Челябинской области подорожала с начала года

Южноуральцы потратили на косметику 755 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинской области с начала года выросли цены на косметику. За этот период жители региона потратили на косметические средства 755 млн рублей, сообщили URA.RU в компании DSM Group.

«В сравнении с девятью месяцами прошлого года цены на косметическую продукцию выросли. Это следует из увеличения объема продаж в рублях на 29,5% при сокращении проданных упаковок за этот период на 0,6%. За девять месяцев 2022 года жители региона потратили на косметику более 755 млн рублей», — рассказали URA.RU в DSM Group.

С начала года резко вырос спрос на аммиак (287%), гель от варикоза «Троксивен» (226,9%). Среди брендов популярность приобрела Bioderma (194,7%). Реже в Челябинской области стали покупать хлоргексидин (84%), продукцию косметической компании «Калина» (54,1%) и бренда Librederm (50,9%).